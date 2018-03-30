В Благовещенске начали расконсервировать ливневки

В Благовещенске 30 марта состоялось выездное совещание по проверке содержания дорожной сети города. Пока дорожная кампания не вступила в активную фазу, отметили на заседании.

Как отметил Владимир Константинов, инспектируемые участки заранее не готовились, а были выбраны из текущего плана работы подразделения по ремонту и содержанию дорог. В ходе выезда были проверены два участка, первый – на улице Горького от Театральной до Пушкина, где проводилась расконсервация ливневой канализации. По словам директора подразделения по ремонту и содержанию дорог ГСТК Дениса Чайки, уже открыты дождеприемные колодцы по Игнатьевскому шоссе, улицам Ленина, Железнодорожной, Зейской, Калинина, Амурской, Мухина, 50-летия Октября и другим районам города. При наступлении положительных температур специалисты приступят к ямочному ремонту.

Вторым участком выезда стала улица Загородная между Октябрьской и Студенческой, где специалисты подразделения осуществляли очистку прилотковой части.

«На 2018 год сумма субсидий из областного бюджета для города Благовещенска на ведение дорожной кампании составит 312 миллионов рублей. Пока дорожная кампания еще не вступила в активную фазу. Сегодня мы ознакомились, как идут подготовительные работы, как идет процесс расконсервации ливневок, работы по очистке прилотковой части дороги и зеленой зоны. Стоит отметить, что сил и средств подразделения достаточно для эффективной деятельности. Работы ведутся как в дневное, так и в ночное время, чтобы не затруднять движение городского транспорта», – отметил Андрей Владимирович.

В ходе совещания первый заместитель мэра подчеркнул, что контроль за расконсервацией ливневок проводится управлением ЖКХ, и особенно важно завершить работы до выпадения дождя, чтобы вода с городских улиц уходила в ливневую канализацию, сообщает пресс-служба мэрии.