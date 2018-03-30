На Первом канале покажут сюжет о тяжбах амурских фермеров

По версии фермеров, элеватор задолжал огромные объемы денег и продукции, сданной на хранение. По версии руководства элеватора, предприятие намеренно банкротят и пытаются им незаконно завладеть.

В процессах судебного разбирательства – 19 фирм-истцов из разных точек России: Урал, Якутия, Приамурье, Хабаровск. Ответчик общий – группа компаний Тамбовского элеватора. Основные учредители и руководство – Юлия Викулова, Игорь Крестин и Михаил Корсаков. Шесть арбитражей уже вынесли решения в пользу истцов.

«Достаточно резонансное дело. Мы второй или третий раз приезжаем в Амурскую область, чтобы поприсутствовать на процессах, отследить. Вот одно из таких дел. Я вас уверяю, что нам бы не было так интересно, если бы это был спор двух хозяйствующих субъектов Амурской области. Но дело вышло за рамки области, это факт, подтвержденный и неоспоримый», – говорит адвокат правового центра «Человек и закон» Дмитрий Панфилов.

Сумма ущерба, по материалам СМИ, составляет более 100 миллионов рублей. Точная сумма станет известна только после окончания судебных процессов.

Точкой отсчета стал 2016 год, когда с выдачей зерна после хранения на элеваторе начались проблемы. «Мы завезли на хранение 9,5 тысячи тонн пшеницы и 1 711 тонн сои. Из этого нам не отдали 832 тонны сои. Сейчас у нас идут споры. Это очень большое количество, это больше 20 миллионов рублей. Мы не смогли нормально посеять в прошлом году, у нас посевная была под угрозой срыва», – рассказывает фермер из Михайловского района, руководитель ООО «Соя» Виктор Волобуев.

Колхоз «Надежда» судится с Тамбовским элеватором за возврат почти 190 тонн пшеницы. Количество оспаривается представителями ответчика. «У меня сейчас посевная начинается. Я бегаю, чтобы где-то какую-то запчасть купить, а в итоге ношусь по этим судам, доказываю... Вот как это назвать? Отдай, отдай мне мое, и всё! Нам ничего от нее не надо!» – возмущается председатель колхоза «Надежда» (Завитинский район) Ольга Ивашина.

Благовещенский юрист Игорь Волобуев уверен, что речь идет об организованной группировке взаимосвязанных и взаимозависимых юридических и физических лиц, добычей которых стали чужой урожай и деньги. Пострадавших много.

«Список этих лиц довольно-таки обширен, сумма потенциального ущерба – более 170 миллионов рублей. Мы готовы доказать правоту своей правовой позиции с цифрами, ссылаясь на конкретные номера дел, на конкретные судебные решения», – сообщает юридический представитель ООО «Соя» Игорь Волобуев.

Также Тамбовскому элеватору через блоги и другие открытые источники предъявляли претензии в работе со взрывоопасной сыпучей сельхозпродукцией без лицензии, в неуплате налогов, использовании фирм-однодневок.

Руководство тамбовского элеватора уверено: их банкротят намеренно, с целью завладеть имуществом, а также создают негативный образ предприятия в глазах общественности. Основным зачинщиком этой неприятной ситуации владелец элеватора Юлия Викулова называет фермера Федора Волобуева.

«ООО "Соя" и ряд других компаний, которые принадлежат одному и тому же человеку – как он любит говорить в последнее время, – что это ряд пострадавших фермеров. На самом деле это один крупный землевладелец, у него открыт ряд нескольких компаний. Много компаний одного и того же человека, у него 40–50 тысяч гектаров земли», – уверена генеральный директор ООО «Элеватор» (село Тамбовка) Юлия Викулова.

Именно эти компании, по утверждению Юлии Викуловой, и помешали нормальной работе элеватора. К тому же сами фермеры тоже имеют задолженность перед элеватором за услуги хранения зерна и сои. В сентябре 2017 года в ситуацию вмешалась полиция – на элеваторе провели обыск и изъяли документы.

«Тот объём притязаний, который сейчас существует, он не настолько критичен. Если бы мое предприятие функционировало, для нас это было бы не критично. Мы бы со всеми рассчитались, если бы работали в обычном режиме. И этих бы проблем не возникло. Эти проблемы искусственно созданы Волобуевым, – утверждает генеральный директор ООО "Элеватор" (село Тамбовка) Юлия Викулова. – У нас сезонный характер работ, основная работа приходится на конец августа – начало сентября. А в сентябре к нам приехал СОБР, забрал все документы, и предприятие остановилось».

Позицию Тамбовского элеватора поддерживает уполномоченный по правам предпринимателей Амурской области Оксана Степанова. «На каком основании выехал СОБР на предприятие, на каком основании изымались документы, которые до сих пор не возвращены Тамбовскому элеватору? Это уже второе предприятие, где таким образом действует Федор Волобуев. И второе предприятие, когда происходит вот такой захват», – комментирует Оксана Викторовна.

Не только фермеры имеют претензии к группе компаний Тамбовского элеватора. Среди пострадавших и фирма «Август». В 2016 году она поставляла гербициды в агрофирму «Амур», среди учредителей которой значится все та же Юлия Викулова. За гербициды, взятые в мае, расчет должен был поступить в ноябре, но выплачена была лишь небольшая часть от суммы.

«Приходили к нам и убеждали, что у них скоро деньги появятся, колхозники будут им сдавать сою, кукурузу или зерновые на элеваторах. С этих денег мы получим свои деньги обратно. Мы подождали и в 2017 году в январе подали на них в суд», – сообщает глава представительства АО «Фирма Август» в Благовещенске Иван Молодцов.

Суд затянулся на год. 1 марта 2018 года было вынесено решение: взыскать с агрофирмы почти 8 миллионов рублей. Постановление в силу еще не вступило. Как и когда фирма «Август» получит свои деньги, неизвестно. Агрофирма «Амур» находится в нескольких судебных тяжбах, денег на счетах нет.

В судах разбирательство идёт медленно: стороны оспаривают каждый документ, обвиняют друг друга в сговоре и подделке документов, выдвигают встречные иски и пытаются перевести дела под уголовную юрисдикцию. Программа «Человек и закон», посвященная противостоянию амурских фермеров и элеватора, выйдет в эфир Первого канала на следующей неделе.