Начало апреля принесет в Приамурье сильный ветер и снег

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1 и 2 апреля на территории Амурской области ожидается усиление ветра и мокрый снег. Об этом сообщает управление по делам ГО ЧС со ссылкой на Амурский ЦГМС. На регион надвигается западный циклон.

1 апреля по северо-западу области ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега. Усилится ветер, его порывы достигнут 12-17 метров в секунду.

2 апреля также пройдут осадки: по югу пройдет дождь, переходящий в мокрый снег, по северу – мокрый снег, снег. В этот день также усилится ветер с порывами до 18-23 метров в секунду. Ожидается понижение фона температур на 8-10 градусов.

Администрация города напоминает, что при возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону: 112. Номер старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГО ЧС Благовещенска: 518-112.