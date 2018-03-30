Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:32 4

Благовещенца за циничное убийство женщины посадили на 15 лет

Благовещенца за циничное убийство женщины посадили на 15 лет
Фото: Letnews.ru

Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, который убил соседку в ее квартире. И тут же сел за стол пить водку. У убийцы это не первое преступление.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», преступление было совершено в июне 2017 года. Мужчина, мучившийся от похмелья, вышел в подъезд и увидел пожилую соседку, которая собиралась зайти к себе в квартиру. Он попросил у нее воды, но женщина отказала, сообщив, что в доме отключили воду. Подсудимый решил, что женщина лжет и напал на нее.

Он избил ее, а потом достал из кармана складной нож и нанес ей три удара в шею и один удар по кисти. Пожилая женщина скончалась на месте преступления.

В этой же квартире убийца накрыл на стол и начал распивать водку. Он пробыл здесь два или три часа, пока не пришли родственники погибшей. Им он заявил, что теперь здесь живет и не пустил в квартиру. Родственники вызвали участкового, и полицейский задержал убийцу.

Суд признал смягчающими обстоятельствами полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка. Но не признал таковым явку с повинной, так как его причастность к убийству была очевидной в момент задержания, а протокол явки с повинной он написал уже после. Отягчающими обстоятельствами являются рецидив преступления, а также состояние опьянения.

В итоге суд признал мужчину виновным в убийстве. Путем частичного сложения назначенных наказаний его приговорили к пятнадцати годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а последующего срока наказания – в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Просмотров всего: 1461

#криминал #суды

распечатать


Общество 7

На Первом канале покажут сюжет о тяжбах амурских фермеров
Происшествия 9

Суд вынесет приговор благовещенцу, совершившему смертельное ДТП
Происшествия 1

Амурчанин попытался дать взятку судебному приставу-исполнителю
Происшествия 4

Благовещенец лишился свободы за то, что пнул женщину
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    да хватит негатива!!!!

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    лоб зеленкой помазать вурдалаку и усе

  • Бухие бухи

    Бухие бухи
    1 час назад

    Раскольников прям какой то

  • Трытата

    Трытата
    1 час назад

    урюк

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь