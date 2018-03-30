Благовещенца за циничное убийство женщины посадили на 15 лет

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Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, который убил соседку в ее квартире. И тут же сел за стол пить водку. У убийцы это не первое преступление.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», преступление было совершено в июне 2017 года. Мужчина, мучившийся от похмелья, вышел в подъезд и увидел пожилую соседку, которая собиралась зайти к себе в квартиру. Он попросил у нее воды, но женщина отказала, сообщив, что в доме отключили воду. Подсудимый решил, что женщина лжет и напал на нее.

Он избил ее, а потом достал из кармана складной нож и нанес ей три удара в шею и один удар по кисти. Пожилая женщина скончалась на месте преступления.

В этой же квартире убийца накрыл на стол и начал распивать водку. Он пробыл здесь два или три часа, пока не пришли родственники погибшей. Им он заявил, что теперь здесь живет и не пустил в квартиру. Родственники вызвали участкового, и полицейский задержал убийцу.

Суд признал смягчающими обстоятельствами полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие несовершеннолетнего ребенка. Но не признал таковым явку с повинной, так как его причастность к убийству была очевидной в момент задержания, а протокол явки с повинной он написал уже после. Отягчающими обстоятельствами являются рецидив преступления, а также состояние опьянения.

В итоге суд признал мужчину виновным в убийстве. Путем частичного сложения назначенных наказаний его приговорили к пятнадцати годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а последующего срока наказания – в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.