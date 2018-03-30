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сегодня, 11:31 1

Из конкурса на лучшее региональное блюдо исключили один вариант из-за вброса голосов

Из конкурса на лучшее региональное блюдо исключили один вариант из-за вброса голосов

Организаторы голосования за блюдо – гастрономический символ Приамурья – сообщили, что накануне был зафиксирован масштабный вброс голосов за один из вариантов. После проведения мониторинга обнаружилось, что около 90 % всех голосов за это блюдо – накрутка.

Речь идет о сете «Амурская правда». Как говорится на сайте, где проходит голосование, в составе блюда рыба амур, приготовленная с папоротником, соевым мясом и побегами сои, салат «Хэйхэ», соус из жимолости.

В первые дни голосования этот вариант набрал около 600 голосов, и накануне началась новая волна вброса. Только с полуночи до 01:45 было накручено более 200. Администрация сайта вынуждена временно закрыть голосование, о чем сообщила в комментариях. Технической возможности удалить накрученные голоса нет, так как система использует сторонний сервис опросов.

В результате оргкомитетом принято решение: не учитывать вариант № 2 при подведении итогов конкурса.

Ситуацию прокомментировал ООО «Издательский дом "Амурская правда"». Сотрудники сообщили, что издательство не имеет никакого отношения ни к идее, ни к автору, ни к производству, ни к выдвижению блюда на конкурс, ни к его продвижению.

Между тем голосование за гастрономический символ Амурской области продолжается. Оно завершится 31 марта в 18:00. Результаты будут опубликованы в первых числах апреля.

«Администрация сайта следит за ситуацией. В случае обнаружения накрутки голосов на любой другой вариант, он также будет исключен при подведении итогов голосования», – сообщили в областном министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.

Как сообщалось ранее, конкурс на лучшее региональное блюдо организовало министерство ВЭСТиП, чтобы узнать мнение амурчан о том, какое кулинарное произведение, на их взгляд, подчеркивает уникальность и самобытность Приамурья и может стать его официальным символом.

Жители области предложили 72 варианта, среди которых авторские рецепты, всем известные блюда, гастрономические новинки, специфические десерты, таежные диковинки и многое другое.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • dov3337

    dov3337
    1 час назад

    "самобытность Приамурья и может стать его официальным символом."

    Салат Хейхе и т.д наверное уже стали символом другой страны,не так ли?

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