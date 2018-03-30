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сегодня, 11:05 0

Суд вынесет приговор благовещенцу, совершившему смертельное ДТП

Суд вынесет приговор благовещенцу, совершившему смертельное ДТП

В Благовещенский городской суд переданы материалы уголовного дела. Обвиняемый – 37-летний горожанин, совершивший ДТП. В результате столкновения автомобилей погиб маленький мальчик.http://www.amur.info/news/2018/01/18/133956

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 18 января около 18 часов на перекрестке улиц Театральной и Зейской столкнулись Toyota Chaser и Nissan Note. Следователи установили, что обвиняемый в совершении этого ДТП выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, собираясь повернуть налево. Выполняя маневр, водитель не пропустил другую машину, двигавшуюся по встречной полосе. Произошло серьезное столкновение. Четырехлетний мальчик-пассажир погиб на месте.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. По части 3 статьи 264 УК РФ, водительских прав осужденных лишают на срок до трех лет.

В пятницу, 30 марта, прокуратура Благовещенска передала материалы уголовного дела в Благовещенский городской суд.

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#дети #ДТП #происшествия #суды

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