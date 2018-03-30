Жительница Магдагачи умерла во сне

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Следственный отдел по Магдагачинскому району предъявил обвинение 46-летнему жителю поселка Магдагачи в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Мужчина ударил сожительницу, а затем уложил спать. Позже он обнаружил, что его возлюбленная умерла.

По информации амурского следственного управления, преступление было совершено 18 марта 2018 года. Обвиняемый, ранее судимый за разбой, несколько раз ударил сожительницу, злоупотреблявшую спиртными напитками и находившуюся на тот момент в состоянии алкогольного опьянения, а потом уложил спать. Через некоторое время мужчина обнаружил, что женщина умерла. Об этом он сам сообщил в правоохранительные органы.

В результате проведенного вскрытия установлено, что причиной смерти потерпевшей стали повреждения внутренних органов, полученные от ударов.

На допросе мужчина дал подробные признательные показания. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.