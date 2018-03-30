Летом в Благовещенске будут цвести и пахнуть около полумиллиона цветов

В теплице благовещенского предприятия ГСТК полным ходом идет процесс выращивания цветов для городских улиц. Уже известно, что в этом году ярких бутонов в городе будет гораздо больше и зацветут они раньше.

450 тысяч бутонов украсят Благовещенск нынешним летом – почти на 20 тысяч больше, чем в 2017 году. Дополнительные площади в 450 квадратов появились на новом участке набережной между Святителя Иннокентия и Пионерской. Хлорофитумы, ирезине и герань, тагетисы и петунья, сальвия и агератум – вот лишь неполный перечень цветов, которые будут цвести и пахнуть в городе летом – всего их 20 видов, в каждом – еще по несколько подвидов.

Подготовка к озеленению города в теплицах ГСТК началась заблаговременно – еще в начале февраля высадили первые цветы. Второй год здесь практикуют высаживание на клумбы пикированной рассады, говорят, так процент гибели растений сводится к минимуму.

«Сначала сеют семена, потом, когда они всходят, получается шапка из цветочков, потом их по отдельности пикируют, и, когда они вырастают, их садят в специальные кассеты. И потом из этих кассет опять пересаживают в стаканчики. Это все называется пикировка. Она делается, чтобы они лучше росли. И все: цветочек становится пушистенький, потом его прищипывают, чтобы он не вверх рос, а вширь, чтобы попушистее был», – рассказала Ирина Емельяненко, сотрудница подразделения санитарной очистки и озеленения МКП «ГСТК».

Из небольших стаканчиков цветы пересаживают на городские клумбы. Всего летом в городе будет 34 цветника: в частности, у городской администрации, магазина «Благовещенск», в сквере на площади Ленина. Две новые клумбы в этом году появятся на набережной Амура – на участке пересечения улиц Краснофлотской и Пионерской. Планируется, что в этом году растения высадят чуть раньше, чем обычно.

«Надо сокращать время посадки, у нас это месяц, и это очень много. Вот в этом году будем чуть-чуть сокращать, потому что сажать после 15 июня очень тяжело. На улице жара стоит, как правило, 30 градусов. И при любом поливе в такую жару нам плохо, а им тем более», – рассказали на предприятии.

Предварительно растения обещают закалить форточными проветриваниями, чтобы цветы на городских улицах быстрее акклиматизировались. Высаживание их на городские клумбы будет зависеть от температуры почвы и воздуха, но вероятнее всего начнется после майских праздников. Так что работа в теплицах предприятия кипит. Одна из них – здесь предмет особой гордости, в 2017 году в ней провели полную модернизацию на 12 миллионов рублей.

«В новой теплице у нас предусмотрена система досветки – когда в весенние дни не хватает дневного света. День получается очень короткий, а мы начинаем сажать уже в феврале, поэтому мы досвечиваем рассаду. Еще модернизировано верхнее покрытие – применялся сотовый поликарбонат, также переделали систему отопления. Идет подогрев воды, чтобы не поливать растения ледяной водой. Благодаря всем этим мерам температурный режим не плавает сильно: разбег ночью и днем у нас в пределах трех-пяти градусов, а со стеклом – перепад до 15 градусов, что отрицательно сказывалось, хотя мы старались, замазывали стекла, чтобы уменьшить теплопотери», – рассказал Владимир Харитонов, замдиректора подразделения санитарной очистки и озеленения МКП «ГСТК».

В планах на 2018 год – заменить стекла на сотовый поликарбонат, который защищает растения от ультрафиолета, еще в двух теплицах – 4-й и 5-й. Всего у предприятия пять теплиц.

«Видим, что специалисты здесь стараются учесть проблемы прошлого года, особенности климатических условий и дать возможность, чтобы город зацвел раньше, чем всегда. Мы надеемся, что город будет цветущим, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы жители города не просто это оценили, но и сохраняли то, что есть. Чтобы в этом году не пришли к такому же печальному событию, как это было на набережной, когда вырвали очень много цветов. Когда формируется план, формируется рисунок – высаживаются цветы под заданный рисунок, поэтому хотелось бы, чтобы все рисунки запланированные были реализованы в полном объеме. Как показывает практика, самый действенный способ борьбы с вандалами – это воспитание и неравнодушие людей, которые проходят мимо», – рассказала мэр города Валентина Калита.

Сорванные вандалами растения – это не только вопрос эстетики.

«Ежегодный объем денежных средств, который выделяется бюджетом на содержание зеленых зон города, составляют порядка 33 миллионов рублей. Из этой суммы порядка 15 миллионов рублей – это сумма именно на содержание и выращивание зеленой рассады, дальнейшей ее посадкой и уход за цветочными насаждениями. Остальные средства идет на прочие зеленые зоны – скашивание газонов, уход на зелеными зонами, мелкими кустарниками», – пояснил и.о. начальника управления ЖКХ администрации Благовещенска Михаил Пищик.

Часть собственных средств выделяет и предприятие – помимо выполнения муниципального задания, здесь выращивают цветы на продажу. Из почти полумиллиона бутонов около 50 тысяч будут продавать горожанам. Приобрести растения для приусадебных клумб и цветников в теплице можно будет ориентировочно с 23 мая. Точные цены еще не установлены, но в прошлом году рассада стоила 40 рублей за корешок пикированный и 100 рублей – за 10 корешков непикированной рассады.

Приобрести можно будет все те же бархатцы, петунии и сальвию, которыми всегда украшают благовещенские улицы. Пока вносить большее разнообразие в городские и частные клумбы не получается из-за особенностей резко-континентального климата. Но специалисты каждый год работают над тем, чтобы сами цветы и их цвет не оставались незамеченными на улицах.