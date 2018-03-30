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сегодня, 10:42 0

Никому не нужен: тело Мавроди до сих пор находится в морге

Никому не нужен: тело Мавроди до сих пор находится в морге
Фото: news.vse42.ru

Тело основателя МММ Сергея Мавроди пока остается в морге. За ним никто не обращался четыре дня. Но, оказалось, родные еще не договорились о месте его погребения, сообщает «Газета.ру».

Задержка в решении этого вопроса могла быть связана с несовпадением желаний родственников покойного и возможностей столичных властей по выбору места захоронения, отмечает КП.

Ранее СМИ сообщали, что младший брат Мавроди Вячеслав запретил хоронить своего родственника рядом с родителями.

В морге тело может храниться семь дней. Если за этот срок никто все-таки не заберет его, Мавроди похоронят за государственный счет.

Сообщение о смерти 62-летнего организатора крупнейшей в России финансовой пирамиды Сергея Мавроди от инфаркта пришло в понедельник, 26 марта. Его нашли на остановке без сознания, медики помочь уже не смогли. СМИ сообщали, что Мавроди страдал несколькими хроническими заболеваниями.

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