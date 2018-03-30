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Крылья: история маленькой Насти, ее сестры Саши и брата Руслана

Крылья: история маленькой Насти, ее сестры Саши и брата Руслана

Героями социального проекта в этот раз стали сразу трое детей: сестры Настя и Саша и их брат Руслан. Дети живут в разных социальных учреждениях почти год. Их мечтают передать в любящую семью.

Полуторагодовалая Настя – отдушина воспитателей Дома малютки. Умная, смышленая, любознательная девочка оказалась в учреждении полгода назад. Родителей Насти лишили родительских прав.

Девочка родилась в срок, с хорошими показателями и по своему развитию вполне соответствует сверстникам. Настя сама держит ложку, научилась ходить, сейчас учится говорить. К окружающим проявляет ласку и интерес. «Говорим "мама" и "баба". А тоcка… Откуда у неё может быть тоска, она же не знает семью. Но то, что ей требуется ласка, это, конечно, очень проявляется. Девочка подойдет, головку положит, прижмется. Хочется ребенку ласки и тепла, чтобы постоянно кто-то о ней заботился, именно о ней», – говорит учитель-дефектолог Наталья Голубничая.

«Бояться ничего не надо. В семье наши дети они очень быстро набирают показатели своего возраста, созревают моментально. Буквально через несколько месяцев мы своих детей не узнаем – они уже разговаривают, быстро осваивают навыки. Взять наш Дом ребенка – у нас хорошие условия, но наши дети недополучают той информации, которые получают те дети, которые растут в семье», – рассказывает педиатр Елена Мингалова.

Брат и сестра полуторагодовалой Насти живут в социальном центре «Мечта» около года. Руслан и Саша – погодки. Маленькую сестренку дети практически не помнят. Трехлетняя Саша любит играть в куклы и наряжаться, а еще часто играет в дочки-матери. Это добрая, отзывчивая, трудолюбивая девочка, говорят воспитатели. Четырехлетний Руслан – серьезный парень. Как будущему мужчине ему нравится заниматься с техникой, играть в машинки, собирать конструктор. В будущем Руслан мечтает стать солдатом. При этом ласки у него хоть отбавляй.

«Ребята стали послушными, выполняют все требования, указания, заниматься стали хорошо. Руслан освоил счет до десяти. Цвета знают и Саша, и он. Очень любят заниматься изодеятельностью. Вы знаете, они не обижаются на родителей. И ждут их всегда», – объясняет воспитатель Ольга Косицына.

Саше, Руслану и Насте нужна одна семья, их больше никто не должен разлучать. Если у кого-то возникло желание сделать этих детей по-настоящему счастливыми – телефон линии усыновления: (4162) 200-249.

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#дети #жизнь #Крылья

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