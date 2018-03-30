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сегодня, 10:34 0

В Приамурье орудуют мошенники, прикрывающиеся Роспотребнадзором

В Приамурье орудуют мошенники, прикрывающиеся Роспотребнадзором
Фото: gx.net.ua

Предпринимателям в Амурской области поступило несколько телефонных звонков от неизвестных людей, которые представляются сотрудниками областного управления Роспотребнадзора. И сообщают о предстоящих проверках органами ведомства.

Затем они предлагают приобрести нормативно-методическую литературу, необходимую для осуществления предпринимательской деятельности. Как правило, они заявляют, что ее стоимость составляет 2 000 рублей.

На сайте областного Роспотребнадзора по этому поводу сообщают: специалисты управления не занимаются продажей нормативно-методической литературы. Реализация полномочий по проведению проверок, а также иных функций осуществляется строго в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Роспотребнадзора.

Предпринимателей призывают не попадаться на уловки мошенников. Рекомендуют спрашивать ФИО и должность звонившего, а затем уточнить полученную информацию в управлении. Контакты: горячая линия 8(416 2)20-20-20, оперативный дежурный 8(4162)52-56-29 электронная почта antikorrup@rospotrebnadzor-amur.ru.

О случаях обмана следует незамедлительно информировать правоохранительные органы и управление Роспотребнадзора.

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