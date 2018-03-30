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Министр транспорта РФ: продажи льготных билетов в Приамурье начнутся в ближайшее время

Министр транспорта РФ: продажи льготных билетов в Приамурье начнутся в ближайшее время

Министр транспорта России Максим Соколов и его заместитель Александр Юрчик пообщались с губернатором Приамурья в федеральном министерстве в Москве. На встрече обсуждались вопросы авиаперевозок, в частности продажа льготных авиабилетов.

Продажа льготных билетов на единственный субсидируемый в Приамурье маршрут (Благовещенск – Москва – Благовещенск) до сих пор не началась. При этом перелеты по программе должны стартовать с 1 апреля. Этот вопрос поднял на встрече глава Амурской области.

«Мы озабочены тем, что до сих пор не началась продажа льготных билетов, что крайне важно для амурчан, уже планирующих свои отпуска», – сказал Александр Козлов.

В ответ Максим Соколов заверил губернатора, что продажи льготных билетов начнутся в ближайшее время. Более подробной информации пока нет.

Также глава региона довел информацию о проблеме с обеспечением льготной категории граждан бесплатным проездом к месту лечения и обратно авиационным транспортом. В настоящее время авиакомпании отказываются от участия в аукционах на предоставление таких услуг, проводимых региональным отделением Фонда социального страхования РФ. Принято решение дополнительно проработать этот вопрос.

Кроме того, была достигнута договоренность о совместной проработке вопроса по организации и субсидированию в 2019 году стыковочных рейсов Благовещенск – Екатеринбург – Москва, Благовещенск – Новосибирск – Москва, Благовещенск – Красноярск – Москва с привлечением ведущих российских авиакомпаний. Это позволит снизить стоимость авиабилетов, повысить качество авиационного обслуживания, увеличить пассажиропоток и сократить время перелета к месту отдыха в южных регионах России минуя Москву.

Помимо этого, заместитель министра выразил готовность рассмотреть предложение области по субсидированию внутрирегиональных авиационных маршрутов на условиях софинансирования из федерального бюджета. Такие маршруты позволят связать Благовещенск с крупными городами Дальнего Востока. Это повысит транспортную доступность и мобильность межрегиональных связей дальневосточников.

На следующей неделе запланирована еще одна встреча губернатора Амурской области в Минтрансе России, сообщает областное правительство.

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#областная власть #российская власть #транспорт

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