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Ты все равно жив: песню, посвященную погибшим в Кемерове, написал Максим Фадеев (видео)

Ты все равно жив: песню, посвященную погибшим в Кемерове, написал Максим Фадеев (видео)
Фото: zvzda.ru

29 марта российский композитор, исполнитель и музыкальный продюсер Максим Фадеев опубликовал новую песню «Ангелы». Он посвятил ее погибшим в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», сообщает «Газета Кемерова».

Музыкальную композицию он разместил в социальных сетях. Песня во всех официальных аккаунтах автора доступна бесплатно. «Песни нет и не будет в iTunes и Google Play. Кемерово. Вечная память. 25.03.2018», – написал в комментарии к треку Максим Фадеев.

На своей странице в Instagram Максим Фадеев разместил видео, в котором рассказал, что песня «Ангелы» родилась из другой композиции, которую он написал для своего друга, потерявшего сына. Когда же случилась трагедия в Кемерове, пишет РИА RU, друг Фадеева позвонил ему и попросил спеть ту самую песню для всех, посвятив ее жертвам пожара. «Я хотел бы, чтобы это помогло хотя бы чуть-чуть. Если это кому-то поможет, я буду безумно счастлив. Они все равно живы», — заключил Максим Фадеев.

По официальным данным, во время страшного пожара 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, 41 из них – дети.

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#дети #пожар в Кемерове #пожары #происшествия

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