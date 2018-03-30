Ты все равно жив: песню, посвященную погибшим в Кемерове, написал Максим Фадеев (видео)

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Музыкальную композицию он разместил в социальных сетях. Песня во всех официальных аккаунтах автора доступна бесплатно. «Песни нет и не будет в iTunes и Google Play. Кемерово. Вечная память. 25.03.2018», – написал в комментарии к треку Максим Фадеев.

На своей странице в Instagram Максим Фадеев разместил видео, в котором рассказал, что песня «Ангелы» родилась из другой композиции, которую он написал для своего друга, потерявшего сына. Когда же случилась трагедия в Кемерове, пишет РИА RU, друг Фадеева позвонил ему и попросил спеть ту самую песню для всех, посвятив ее жертвам пожара. «Я хотел бы, чтобы это помогло хотя бы чуть-чуть. Если это кому-то поможет, я буду безумно счастлив. Они все равно живы», — заключил Максим Фадеев.

По официальным данным, во время страшного пожара 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, 41 из них – дети.