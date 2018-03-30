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сегодня, 09:54 1

Амурчанин попытался дать взятку судебному приставу-исполнителю

Амурчанин попытался дать взятку судебному приставу-исполнителю
Фото: pskov.glavny.tv

Амурчанин занял деньги в компании «Капитал-Белогорск» и вскоре узнал, что в отношении него возбудили исполнительное производство – фирма требовала вернуть долги. Тогда мужчина попытался дать взятку приставу для того, чтобы производство было прекращено. И получил за это реальный срок в колонии строгого режима.

Свободненский городской суд установил, что межрайонный отдел судебных приставов Свободного возбудил в отношении подсудимого исполнительное производство о взыскании задолженности по договору займа в пользу ООО «Капитал-Белогорск».

В октябре 2017 года, должник пришел в служебный кабинет судебного пристава-исполнителя. Он попросил сотрудника прекратить исполнительное производство без имеющихся на то законных оснований. И передал ему взятку в размере 17 тысяч рублей. В тот же момент мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал должника виновным в даче взятки и назначил наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с приговором суда, осужденный и его защитник направили апелляционные жалобы в областной суд. Судебная коллегия оставила приговор городского суда без изменения, сообщает сайт Генпрокуратуры.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    не тому дал

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