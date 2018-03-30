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сегодня, 09:48 0

Практически без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 30 марта

Практически без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 30 марта
Фото: www.badfon.ru

В Амурской области 30 марта ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Снег и мокрый снег возможны лишь местами по востоку Приамурья. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 2-7 метров в секунду, местами – 12-17 метров в секунду.

Температура в южных и центральных районах составит плюс 8…13 градусов, на севере – плюс 5…10, местами – от минус 3 до плюс 2.

В Благовещенске в этот день малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду. Термометры покажут 10…12 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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