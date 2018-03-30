Пермское правительство покупает детектор лжи за 800 тысяч: обзор прессы

Фото: rifey.ru

Как победить в борьбе с недобросовестными управляйками; почему перед Пасхой яйца становятся «золотыми»; какая газета отвечает на вопрос: при каком правительстве в России жилось сытнее всего. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

В «Амурской правде» рекомендую обратить внимание на заметки Натальи Фадеевой с выставки документов, посвященных главной газете области. Она открылась в амурском госархиве, сотрудники которого потрудились на славу, подбирая совершенно уникальные материалы. В частности, посетитель этой выставки (и читатель газеты) узнает о том, что легендарный редактор «Амурки» Леонид Сарапас написал пьесу, которая была поставлена на сцене нашего театра полвека назад. Остальные подробности изучите сами, а я назову еще одну информацию – о том, что благовещенец потратил целых три миллиарда рублей в кафе и ресторанах. Ой, я оговорился. Не благовещенец, а благовещенцы.

Полный абзац

Далее «Российская газета-Неделя». Здесь публикуется инструкция, как победить в борьбе с недобросовестными управляющими компаниями, как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги. При этом надо иметь в виду, что эти самые УК тоже прочтут материал и на любое противодействие с вашей стороны придумают очередное противодействие со своей стороны.

Но это так, кстати, а из самого интересного я назову, пожалуй, публикацию под заголовком «Урок Цукерберга». Здесь о том, чем нам грозит пользование интернетом, его социальными сетями. И речь не о здоровье – подумаешь, спина искривлена, и глаза не видят – было б о чем говорить. Речь о том, что за нами, следят из всех щелей этой всемирной паутины.

Вам статья

«Российская газета». Здесь пишут о том, что правительство Пермского края выделило более 800 тысяч рублей на приобретение детектора лжи. С его помощью будут проверять чиновников, имеющих высокую степень коррупционного риска. Детектор будет из самых современных, его датчики учтут дыхание, сердцебиение, давление, движение зрачков, слюноотделение, состояние кожи и работу органов внутренней секреции.

«Полиграф будет использоваться для проведения проверок сотрудников, занимающих должности с высокой степенью коррупционного риска, но исключительно на добровольной основе», – сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Такую машинку впору установить в поликлинике, нежели в правительстве, правда же?

Кстати, в статье говорится, что не мешало бы такой анализатор честности установить и во властных структурах других регионов.

Также в номере

А еще не пропустите небольшую, но яркую (душевную, вкусную) заметку Юрия Лепского, посвященную замечательному журналисту Юрию Росту. Вообще, в заметке говорится о старой гвардии «Комсомольской правды», той правды, что была действительно комсомольской и где блистали имена Василия Пескова, Инны Руденко, Ярослава Голованова… Но упор сделан именно на Росте. И публикуется одна из его фоторабот. И я сохраню у себя эту страничку с трогательной заметкой и еще более трогательной фотографией. Не пропустите ее и вы.

На посошок

«Комсомольская правда» сегодня задается вопросом: «Почему в Благовещенске яйца перед Пасхой становятся "золотыми"»? Читая ответ, я подумал, что курочка Ряба в известной сказке снесла то самое не простое яйцо именно перед этим светлым праздником.

Но бог с ними, с яйцами, а также с ответами на вопросы, как не спугнуть мужчину и по каким причинам вас могут не выпустить за границу – не столь важно. Главное – в публикации «При каком правительстве в России жилось сытнее всего». Большая публикация, на целых две страницы. Вот не читая, скажите, вам когда жилось сытнее? Да тут и к бабке ходить не надо, ответ очевиден.

Даром, что ли, выборы получились всенародными?!