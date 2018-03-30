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Стало известно, кто закрыл двери кинотеатра в ТЦ «Зимняя вишня» (видео)

Стало известно, кто закрыл двери кинотеатра в ТЦ «Зимняя вишня» (видео)
Фото: www.pnp.ru

Двери в один из кинозалов в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» запер зритель. Об этом в своем видеообращении во «ВКонтакте»заявил житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший при пожаре троих детей, жену и сестру.

По его словам, изучая данные с камер наблюдения, он увидел, что двери были открыты и во время пожара из зала выбегали люди, но в какой-то момент в коридоре был слишком густой дым и некий мужчина решил запереть дверь и дожидаться спасателей.

«Люди все действительно выбегали, остались только наши, потому что там был детский мультик, все с детишками... Они промедлили. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели, как вам известно, не прибыли», – рассказал он.

Востриков добавил, что этого мужчину, заперевшего дверь, насколько ему известно, спасли.

Игорь раскритиковал пожарных за медлительность, а власти региона – за неготовность действовать в такой ситуации, пишет РИА Новости.

По информации «Ленты.ру», ранее одна из пострадавших, которая в момент пожара находилась в том же кинозале, где и семья Вострикова, рассказала, что мужчины действительно сами заперли двери, увидев, что здание горит.

«В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители пошли к дверям, открыли… За дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики… Никакого оповещения, сигнальной тревоги, предупреждения. Бежать было некуда. Мужчины закрыли дверь, заткнули щели, чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи. Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную водой», — написала она на своей странице в Instagram.

По словам женщины, попытку самостоятельно покинуть зал зрители предприняли, только когда дети начали терять сознание. В результате некоторым удалось выбраться, выбив дверь запасного выхода, но большинство людей так и остались в кинозале.

Сильнейший пожар в в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, пострадали 79 человек. Еще 67 лечатся амбулаторно. 14 жертв пожара похоронили в среду. Среда, 28 марта, в России была объявлена днем общенационального траура.

Арестованы пять человек, в том числе управляющая ТЦ Надежда Судденок.

СК рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, но склоняется к первой. После первых следственных мероприятий выяснилось, что при работе ТЦ нарушались правила пожарной безопасности. В частности, уже неделю не работала автоматическая сигнализация.

При этом глава Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что причиной возникновения пожара мог стать фейерверк поблизости.

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#пожар в Кемерове #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    "... некий мужчина решил запереть дверь и дожидаться спасателей." - бред какой то. Мальчик поджёг, зритель запер двери - никто не виноват.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    При чем тут дверь? МЧС, ПРОКУРОРА ГОРОДА, МЕРА, под суд. Это главные виновники смертей. ЕСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ, НЕТ ПРОВЕРОК ГОДАМИ! Можно подумать они не знали, что центр не проверен. Власть умно перевела внимание с истинных виновниках на фейки. Путин красава! Ему по фигу.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    2 часа назад

    каждый день все новые и новые факты, причем уму не постижимые, такое ощущение, что в тот день у всех, уже даже кажется не только кемеровчан, было бурное помешательство

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    отмазки искать будут

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    правильно и мчс ТАМ виновата и все остальные и ЭТОТ мужик-потому как не фиг лезть не в свое дело

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Альтер

    правильно и мчс ТАМ виновата и все остальные и ЭТОТ мужик-потому как не фиг лезть не в свое дело



    Ну как не в свое? Он себя и своих детей пытался спасти, прежде всего. Как мог, так и действовал. Никакой другой помощи на тот момент не было.

  • starco

    starco
    1 час назад

    Зритель сделал ровно то, чему учат на уроках ОБЖ. Если вы открыли дверь, а за ней - пламя и дым - закрывайте дверь, затыкайте щели мокрыми тряпками, сядьте на пол и дышите через ткань, смоченную водой. И не пытайтесь прорваться через задымленные помещения самостоятельно, т.к. продукты горения ядовиты, а выходы могут быть отрезаны огнём.

  • PAM

    PAM
    1 час назад

    этот востриков в своем ВК ввод войск рф на донбасе поддерживает. потом плачет о семье... где логика у человека? ведь и на донбасе маленькие дети погибли и что-то он не особо скорбил

  • 0300100BE17

    0300100BE17
    1 час назад

    Переворачиваю все произошедшее на себя. Я человек морально очень крепкий, но сошла бы с ума разыскивая свою кровиночку среди обгоревших трупов. Господи! Дай людям пережить это ГОРЕ!

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    53 минуты назад



    Двери в один из кинозалов в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» запер зритель.



    про это один из выживших говорил сразу:

    Аварийные выходы в кинозале были заперты, единственная незапертая входная дверь вела в огненное пекло. Приняли решение закрыть дверь, заткнуть все щели и ждать спасателей. Их не было.Дети стали терять сознание. Мужик выбил кое-как аварийную дверь, но и там уже был дым, он сделал несколько шагов и потерял сознание. Его нашли и вытащили спасатели.

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