Стало известно, кто закрыл двери кинотеатра в ТЦ «Зимняя вишня» (видео)

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По его словам, изучая данные с камер наблюдения, он увидел, что двери были открыты и во время пожара из зала выбегали люди, но в какой-то момент в коридоре был слишком густой дым и некий мужчина решил запереть дверь и дожидаться спасателей.

«Люди все действительно выбегали, остались только наши, потому что там был детский мультик, все с детишками... Они промедлили. Пока они добрались до выхода, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели, как вам известно, не прибыли», – рассказал он.

Востриков добавил, что этого мужчину, заперевшего дверь, насколько ему известно, спасли.

Игорь раскритиковал пожарных за медлительность, а власти региона – за неготовность действовать в такой ситуации, пишет РИА Новости.

По информации «Ленты.ру», ранее одна из пострадавших, которая в момент пожара находилась в том же кинозале, где и семья Вострикова, рассказала, что мужчины действительно сами заперли двери, увидев, что здание горит.

«В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители пошли к дверям, открыли… За дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики… Никакого оповещения, сигнальной тревоги, предупреждения. Бежать было некуда. Мужчины закрыли дверь, заткнули щели, чтобы дым не заходил, все сели на пол и стали ждать возможной помощи. Все остальные двери в зале были заперты. Дышать могли только через ткань, смоченную водой», — написала она на своей странице в Instagram.

По словам женщины, попытку самостоятельно покинуть зал зрители предприняли, только когда дети начали терять сознание. В результате некоторым удалось выбраться, выбив дверь запасного выхода, но большинство людей так и остались в кинозале.

Сильнейший пожар в в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, пострадали 79 человек. Еще 67 лечатся амбулаторно. 14 жертв пожара похоронили в среду. Среда, 28 марта, в России была объявлена днем общенационального траура.

Арестованы пять человек, в том числе управляющая ТЦ Надежда Судденок.

СК рассматривает две версии причины возникновения пожара — короткое замыкание и поджог, но склоняется к первой. После первых следственных мероприятий выяснилось, что при работе ТЦ нарушались правила пожарной безопасности. В частности, уже неделю не работала автоматическая сигнализация.

При этом глава Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что причиной возникновения пожара мог стать фейерверк поблизости.