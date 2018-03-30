МЧС установило очаг возгорания в торговом центре Кемерова

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Информацию подтвердил собеседник в центральном аппарате МЧС. Источник в региональном управлении МЧС сказал, что в месте, где был зафиксирован очаг возгорания, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель.

«Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра», – приводит данные экспертизы источник в МЧС. По его словам, в настоящее время на экспертизу отправлено около 100 предметов, имеющих значение по делу и пригодных для криминалистической идентификации. В экспертизе также говорится, что проводится 26 экспертиз, добавил собеседник.

«Эксперты исследуют остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки», – сообщил источник в региональном управлении МЧС. Он также отметил, что есть основания полагать, что эти материалы не соответствуют утвержденным в России государственным стандартам.

По словам источника РБК, на начальном этапе распространения огня горение пошло по траектории вверх от места первичного термического воздействия с последующим распространением на большой площади. «Интенсивному горению способствовали внутренние вихревые потоки, огонь также распространялся по внутрисистемным полостям», – отметил он.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Основная версия случившегося — неисправность проводки. По версии следствия, в ТЦ не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. Возбуждено уголовное дело по трем статьям. Арестованы пять подозреваемых.