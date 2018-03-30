Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:53 0

МЧС установило очаг возгорания в торговом центре Кемерова

МЧС установило очаг возгорания в торговом центре Кемерова
Фото: Газета.Ру

Согласно предварительным результатам первого этапа пожарно-технической экспертизы, очаг термического воздействия в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами. Об этом рассказал РБК источник в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Информацию подтвердил собеседник в центральном аппарате МЧС. Источник в региональном управлении МЧС сказал, что в месте, где был зафиксирован очаг возгорания, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель.

«Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра», – приводит данные экспертизы источник в МЧС. По его словам, в настоящее время на экспертизу отправлено около 100 предметов, имеющих значение по делу и пригодных для криминалистической идентификации. В экспертизе также говорится, что проводится 26 экспертиз, добавил собеседник.

«Эксперты исследуют остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки», – сообщил источник в региональном управлении МЧС. Он также отметил, что есть основания полагать, что эти материалы не соответствуют утвержденным в России государственным стандартам.

По словам источника РБК, на начальном этапе распространения огня горение пошло по траектории вверх от места первичного термического воздействия с последующим распространением на большой площади. «Интенсивному горению способствовали внутренние вихревые потоки, огонь также распространялся по внутрисистемным полостям», – отметил он.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Основная версия случившегося — неисправность проводки. По версии следствия, в ТЦ не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. Возбуждено уголовное дело по трем статьям. Арестованы пять подозреваемых.

Просмотров всего: 1851

#МЧС #пожары #пожар в Кемерове

распечатать


Происшествия

Ты все равно жив: песню, посвященную погибшим в Кемерове, написал Максим Фадеев (видео)
Общество 10

Стало известно, кто закрыл двери кинотеатра в ТЦ «Зимняя вишня» (видео)
Общество 47

Сотрудники МЧС и прокуратуры проверили ТРЦ «Острова» в Благовещенске

Происшествия 1

Пламя охватило строение в районе спичфабрики в Благовещенске (видео)

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь