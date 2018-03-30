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За 2017 год хакеры похитили с банковских карт россиян 961 миллион рублей

За 2017 год хакеры похитили с банковских карт россиян 961 миллион рублей
Фото: Kapital.kz

С банковских карт россиян в 2017 году хакеры незаконно сняли 961 миллион рублей. Об этом сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу Дмитрий Баранов.

«Средняя сумма несанкционированной операции составляет 3 тысячи рублей. Это по мировым меркам очень низкий результат. Это то, чем мы обоснованно гордимся. Защищенность наших средств, хранящихся в электронном виде, лучше, сильнее и надежнее. Мы можем гордиться нашим образованием, уровнем программистов, которых готовят наши вузы», – сказал Баранов.

Он отметил, что хакеры – это не единственная опасность, с которой сталкиваются россияне. Другая угроза – фальшивые деньги, хотя их количество год от года снижается. Самыми распространенными поддельными банкнотами в России являются пятитысячные купюры.

«В прошлом году на территории России были выявлены 24 тысячи фальшивых банкнот разного номинала, при этом уже много лет лидируют пятитысячные банкноты, хотя в большинстве стран мира наиболее популярны банкноты второго номинала: 50 долларов, 200 и 100 евро. В нашей стране подделывают самую высокую по номиналу банкноту, потому что себестоимость производства фальшивки примерно равна, но подделка более крупной банкноты позволяет получить в 5 раз больше», – заявил Баранов.

Он также рассказал, что появилось много сайтов, предлагающих купить фальшивые банкноты: «Их продают, чтобы наивные граждане их приобрели, не предполагая, что за это могут получить 7 лет колонии. Хостинги этих сайтов в Панаме, Белизе, Вьетнаме, Палау и других странах».

В свою очередь начальник отдела контроля деятельности управления надзора за рынком микрофинансирования ГУ ЦБ РФ по ЦФО Анастасия Андрющенко сообщила, что в России становится все больше мошенников-раздолжнителей.

«К сожалению, сейчас многие люди испытывают трудности с обслуживанием кредитов, взятых в банках и микрофинансовых организациях. Подобные фирмы обещают заемщику за небольшое вознаграждение, как правило, это 20-30 % от долга, взять на себя полное погашение кредита. Звучит фантастически, но люди, которые находятся в тяжелом положении, доверяются подобным организациям», – сказала Андрющенко.

Она также рассказала, что после заключения договора раздолжнитель делает первый взнос в банк, а через два-три месяца выясняется, что долг не погашен, а «благодетель» скрылся. «Таким образом, человек дважды несет потери. Это очень опасный вид мошенников. Подобная практика работает уже несколько лет», - отметила Андрющенко.

По словам Баранова, ЦБ РФ ведет активную работу по выявлению мошенников, пишет «Интерфакс».

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Почему обязательно хакеры? Это власть ими прикрылась и деньги тырит по тихой на чай.

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