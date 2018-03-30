В Приамурье в реабилитационном центре для наркоманов прокуратура нашла нарушения

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Прокурор Благовещенского района потребовал от руководства центра «Новая жизнь», занимающегося реабилитацией наркоманов и алкозависимых, устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и о пожарной безопасности. Они были выявлены в ходе проверки.

Так, в учреждении отсутствовала система водоснабжения, канализация, приемно-карантинное отделение с изолятором, а также не соблюдался норматив спальных мест на одну комнату.

Кроме того, выявлены нарушения правил противопожарного режима, а именно руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны, допущены факты загромождения путей эвакуации кроватями, на эвакуационных выходах отсутствовали знаки пожарной безопасности, в помещениях допускалась эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции.

Чтобы устранить выявленные в начале года нарушения законодательства, 31 января 2018 года прокурор Благовещенского района генеральному директору ООО «Новая жизнь» внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению выявленных нарушений закона.

Кроме того, прокурор 5 февраля 2018 года в отношении генерального директора ООО «Новая жизнь» возбудил дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). По первым двум статьям гендиректору назначено наказание в виде предупреждения, по третьей – штраф в размере 5 000 рублей, сообщает областная прокуратура.