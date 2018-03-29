Известные российские хирурги-онкологи приехали в Благовещенск

Врачи из Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена приехали в Благовещенск. Они принимают участие в научно-практической конференции «Актуальные вопросы онкохирургии», которая открылась 29 марта в Амурском областном онкологическом диспансере.

«В прошлом году я побывал в Приамурье в составе комиссии Министерства здравоохранения России, осуществляющей проверку учреждений онкологической службы. Впечатления были, как и сейчас, самые позитивные. Хорошо оснащенный диспансер, четко выстроенная организация работы. Сегодня мы здесь уже проводим конференцию с мастер-классами – по инициативе директора нашего института, академика Андрея Каприна. Мы с удовольствием приехали в Благовещенск, чтобы и поделиться с вашими специалистами своим опытом, и чему-то поучиться у них. Профессионализм у амурских врачей очень высокий. Они выполняют большое количество самых различных операций, в том числе высокотехнологичных. Может быть, не в таком объеме, как это делают в федеральных центрах, но на очень высоком уровне. Так что еще неизвестно, кто у кого будет больше обучаться – они у нас или мы у них», – сказал кандидат медицинских наук, онкоуролог Юрий Самсонов.

На конференцию собрались десятки онкологов, хирургов, урологов со всей области. В программе форума – проведение нескольких операций пациентам стационара онкодиспансера в рамках мастер-классов, доклады ведущих хирургов МНИОИ имени Герцена по вопросам, касающимся лечения больных раком легких, а также страдающих от онкозаболеваний органов ЖКТ, мочеполовой системы. В докладах будут отражены техники, применяемые на мастер-классах. Врачи обсудят более десятка тем, связанных с современными методами борьбы с новообразованиями.

«Рак легкого является основной причиной смертности от онкозаболеваний. Сегодня мы будем проводить малоинвазивную операцию на легком – торакоскопическую лобэктомию. Суть этой операции в том, что выполняется стандартное хирургическое вмешательство, удаление доли легкого, но только через небольшие проколы. Это позволяет с меньшей травматичностью выполнить оперативное вмешательство, обеспечить более высокое качество жизни больному. Пациент быстрее выписывается из стационара. Здесь, в вашем онкодиспансере, все необходимое оборудование для проведения таких операций есть», – сказал доктор медицинских наук, руководитель отдела торакоабдоминальной онкохирургии, заведующий торакальным хирургическим отделением МНИОИ Олег Пикин.

Его коллега, заведующий торакоабдоминальным отделением МНИОИ Владимир Хомяков, отметил, что в целом регионы уверенно овладевают современными технологиями, и многие региональные клиники оснащаются хорошим оборудованием, благодаря чему в последние годы значительно сократился разрыв в уровне класса оказания данного вида помощи между базовыми центрами и учреждениями в субъектах РФ.

Владимир Михайлович перед тем, как отправиться в операционную, чтобы выполнить полостную операцию 66-летней пациентке по поводу рака желудка, пояснил: «Это вмешательство связано с рисками и возможными осложнениями. Крайне важно совершенствование хирургической техники, протокола ведения больных, с тем чтобы обеспечить надежное прохождение послеоперационного периода и раннее восстановление».

Еще один мастер-класс – радикальная цистэктомия с кишечной пластикой мочевого пузыря. Операция сложная, выполняется далеко не везде. «Мы продемонстрируем амурским коллегам ее технологию, чтобы они смогли применять данный метод в своей практике», – сообщил заведующий онкоурологическим отделением московского онкоцентра Николай Воробьев.

Как отметила главный врач Амурского онкодиспансера Светлана Леонтьева, контент форума определялся исходя из актуальности определенных онкозаболеваний. Именно поэтому наибольшее внимание решили уделить проблемам лечения рака легкого, злокачественных образований желудочно-кишечного тракта, опухолей в почках.

По статистике, 2 % амурчан стоят на учете в онкодиспансере. Заболеваемость злокачественными новообразованиями трудно поддается снижению, а вот смертность от рака удается уверенно снижать. В Амурской области отмечается самый высокий показатель 5-летней выживаемости онкобольных – как по Дальнему Востоку, так и в целом по России.

«У нас есть люди, которые стоят на учете по 50 лет! Вылечиваются, рожают детей, воспитывают внуков – живут полноценной жизнью, – говорит Светлана Леонтьева. – Безусловно, в этом мы видим позитивную тенденцию и стремимся овладевать всеми доступными нам методиками, которые позволят сохранить еще больше жизней. Мы очень благодарны сотрудникам института имени Герцена за бесценный опыт, которым они с нами делятся».