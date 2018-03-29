Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:55 9

Сотрудники МЧС и прокуратуры проверили ТРЦ «Острова» в Благовещенске

Сотрудники МЧС и прокуратуры проверили ТРЦ «Острова» в Благовещенске

Общественные места в Приамурье после трагедии в Кемерове продолжает проверять специальная комиссия. 29 марта сотрудники прокуратуры и МЧС посетили торгово-развлекательный центр «Острова», площадь которого – 110 тысяч квадратных метров.

Первыми делом специалисты проверили главный пост охраны, где сосредоточена вся система пожарной сигнализации ТРЦ «Островов».

Пожарную сигнализацию тестировали при помощи специального прибора, имитирующего дым. Датчики сработали моментально, а вот противопожарные шторы подвели. Штора, которая должна отделить сектор с возгоранием, зацепилась за кабель.

Следующим этапом стала проверка исправности пожарной системы в супермаркете торгово-развлекательного центра. Сотрудники МЧС со специальным прибором прошлись между стеллажей. Он измеряет уровень шума, чтобы выяснить, достаточно ли громко работает система оповещения при пожаре. Оказалось, что частоты сигнализации соответствуют нормам.

Проверку провели и в «Старом городе». Планы эвакуации были на местах. Затем журналистам предложили перейти в детский парк развлечений и дали возможность «сообщить» о вымышленном пожаре. В случае реального пожара в парке развлечений посетители смогут выйти из помещения через несколько запасных выходов.

В кинозалах «Островов» пути отступления в случае ЧП для зрителей предусмотрели. Двери в местах запасных выходов сделаны из противопожарного материала. Открываются они просто: для этого достаточно отодвинуть щеколду.

В компании-прокатчике журналистов заверили, что эти двери во время сеансов всегда открыты.

Также проверку провели в батутном центре. Здесь с эвакуационными выходами оказалось все в порядке. Окончательные результаты проверки будут опубликованы позднее. Завтра в программе «Простые вопросы» управляющий ТРЦ Альберт Скнарин подробнее расскажет о пожарной безопасности здания.

Просмотров всего: 1716

#МЧС #пожар в Кемерове

распечатать


Происшествия 12

Арестованы пятеро фигурантов дела о пожаре в Кемерове
Общество 2

В разных районах Приамурья в небо взмыли белые шарики (видео)
Общество

В Благовещенске прошли поминальные службы по жертвам трагедии в Кемерове
Общество 14

Прокуратура и МЧС нагрянули с проверкой пожарной безопасности в АОДНТ
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • mix23

    mix23
    2 часа назад

    Вы же писали что у них там все в поряде?)) Выходы загорождены торгашами, сигналмизация тупит, система пожаротушения скорее всего мертвая. Если начнется пожар, дым + потухнет свет со второго этажа никто не выйдет,там ни одного окна нет.

    PS. Источник всех трагедий и бед касательно всех этих ТЦ - государство. Оно не утруждается разработать современные нормативные документы для данного типа строений (по сути, братских могил). проектирование всех этих торгашных центров выполняется по "актуализированным" снипам 80-х годов

  • yuri64

    yuri64
    2 часа назад

    Я вам скажу так, были на днях в Островах, примерно 23 марта. После обеда, сирена сама посебе гудела. Было оповещение текстовое мол, пожарная тревога, просьба всем сотрудникам покинуть помещение. Во -первых-сотрудникам, во-вторых гудела минут 5, никто не вышел естественно. На вопрос у продавцов Что делать? Выходить? пояснили, мол они сами ничего не знают и они частенько слышат это оповещение, уже привыкли и не реагируют. Представляете? Что случись никто ухом не поведет. Так еще и выходы находятся так далеко, что и не успеешь добежать.

  • full

    full
    2 часа назад

    Да не надо никого проверять. Просто в случае ЧП - расстреливать всех владельцев и всех пожарных, чья подпись под актом.

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    https://www.facebook.com/100014181875115/videos/356614284821298/ у нас никогда ничего подобного не будет....

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    yuri64

    Я вам скажу так, были на днях в Островах, примерно 23 марта. После обеда, сирена сама посебе гудела. Было оповещение текстовое мол, пожарная тревога, просьба всем сотрудникам покинуть помещение. Во -первых-сотрудникам, во-вторых гудела минут 5, никто не вышел естественно. На вопрос у продавцов Что делать? Выходить? пояснили, мол они сами ничего не знают и они частенько слышат это оповещение, уже привыкли и не реагируют. Представляете? Что случись никто ухом не поведет. Так еще и выходы находятся так далеко, что и не успеешь добежать.



    Ну и как вы поступили в этом случае?

    Могу лишь посоветовать не тратить время на расспросы продавцов на предмет "что случилось", а двигать к ближайшему выходу. Не бежать с вытаращенными глазами, наводя ужас на окружающих а именно двигать быстрым шагом.

    Короче, сначала выметаться, а уж потом разбираться. На улице.

    Если жить хотите.

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    http://tv.mk.ru/video/2018/03/29/gorit-porolonovyy-kubik-kak-v-zimney-vishne-video-eksperimenta.html?utm_source=push&utm_term=push_290318 интересно в наших центрах в Бллаговещенске такие же кубики?

  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    1 час назад

    а лазертаг (или как его там) наверху в старом городе - оттуда как выбираться в случае чего? и слышно ли там пожарную сигнализацию в момент игры? надо было тоже проверить

  • yuri64

    yuri64
    9 минут назад

    DrDimon

    yuri64

    Я вам скажу так, были на днях в Островах, примерно 23 марта. После обеда, сирена сама посебе гудела. Было оповещение текстовое мол, пожарная тревога, просьба всем сотрудникам покинуть помещение. Во -первых-сотрудникам, во-вторых гудела минут 5, никто не вышел естественно. На вопрос у продавцов Что делать? Выходить? пояснили, мол они сами ничего не знают и они частенько слышат это оповещение, уже привыкли и не реагируют. Представляете? Что случись никто ухом не поведет. Так еще и выходы находятся так далеко, что и не успеешь добежать.



    Ну и как вы поступили в этом случае?

    Могу лишь посоветовать не тратить время на расспросы продавцов на предмет "что случилось", а двигать к ближайшему выходу. Не бежать с вытаращенными глазами, наводя ужас на окружающих а именно двигать быстрым шагом.

    Короче, сначала выметаться, а уж потом разбираться. На улице.

    Если жить хотите.



    Огляделись конечно, все удивлены, в том числе и покупатели, но никто не выходит, дымом вроде не пахнет, с опаской конечно, но пошли дальше. Теперь понимаю, как все это может быть серьезно. Впредь не надо игнорировать такие вещи.



  • Mistry 7

    Mistry 7
    5 минут назад

    Тайную комнату с василиском поди искали

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь