Сотрудники МЧС и прокуратуры проверили ТРЦ «Острова» в Благовещенске

Общественные места в Приамурье после трагедии в Кемерове продолжает проверять специальная комиссия. 29 марта сотрудники прокуратуры и МЧС посетили торгово-развлекательный центр «Острова», площадь которого – 110 тысяч квадратных метров.

Первыми делом специалисты проверили главный пост охраны, где сосредоточена вся система пожарной сигнализации ТРЦ «Островов».

Пожарную сигнализацию тестировали при помощи специального прибора, имитирующего дым. Датчики сработали моментально, а вот противопожарные шторы подвели. Штора, которая должна отделить сектор с возгоранием, зацепилась за кабель.

Следующим этапом стала проверка исправности пожарной системы в супермаркете торгово-развлекательного центра. Сотрудники МЧС со специальным прибором прошлись между стеллажей. Он измеряет уровень шума, чтобы выяснить, достаточно ли громко работает система оповещения при пожаре. Оказалось, что частоты сигнализации соответствуют нормам.

Проверку провели и в «Старом городе». Планы эвакуации были на местах. Затем журналистам предложили перейти в детский парк развлечений и дали возможность «сообщить» о вымышленном пожаре. В случае реального пожара в парке развлечений посетители смогут выйти из помещения через несколько запасных выходов.

В кинозалах «Островов» пути отступления в случае ЧП для зрителей предусмотрели. Двери в местах запасных выходов сделаны из противопожарного материала. Открываются они просто: для этого достаточно отодвинуть щеколду.

В компании-прокатчике журналистов заверили, что эти двери во время сеансов всегда открыты.

Также проверку провели в батутном центре. Здесь с эвакуационными выходами оказалось все в порядке. Окончательные результаты проверки будут опубликованы позднее. Завтра в программе «Простые вопросы» управляющий ТРЦ Альберт Скнарин подробнее расскажет о пожарной безопасности здания.