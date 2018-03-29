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сегодня, 19:39 0

Благовещенец осужден за то, что ударил женщину

Благовещенец осужден за то, что ударил женщину
Фото: tsargrad.tv

В Благовещенске суд вынес приговор 33-летнему местному жителю. Горожанин был признан виновным в том, что ударил ногой женщину-полицейского. Ближайшие пару лет он проведет в колонии.

Инцидент произошел в начале октября 2017 года. На мужчину поступила жалоба о том, что он нарушает тишину в ночное время. На место прибыла старший сержант полиции. Горожанин был нетрезв и ударил полицейского ногой в область живота.

Суд приговорил дебошира к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права вести деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, на 3 года, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #происшествия #суды

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