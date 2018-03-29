В микрорайоне Благовещенска сняли на видео пал

29 марта в микрорайоне Благовещенска горела сухая растительность. Происходящее сняли на видео очевидцы. Люди утверждают, что пламя перекинулось на припаркованный автомобиль, и тот сгорел. Это произошло возле дома по адресу: Игнатьевское шоссе, 10/6.

В ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что не подтверждают информацию о сгоревшей машине. Сообщение о пожаре поступило в 17:25. Горела сухая растительность на площади 20 квадратных метров.

Возгорание уже ликвидировано. На месте работали два отделения пожарной части № 2 – две единицы техники и восемь человек.