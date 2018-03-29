В Зее руководитель организации стал фигурантом 16 уголовных дел

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В городе Зея следователи возбудили сразу 16 уголовных дел в отношении руководителя одной из организаций. Причиной стали массовые жалобы граждан на мошенничество с туристическими путевками.

Так, в полицию Зеи поступили заявления от граждан по поводу того, что они оплатили в организации туристические путевки, однако их так и не получили. Были проведены проверки, и по их результатам правоохранители возбудили 16 уголовных дел по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В дальнейшем дела будут соединены в одно производство.

Общий ущерб, причиненный гражданам, составил около полутора миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.