Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:22 0

В Зее руководитель организации стал фигурантом 16 уголовных дел

В Зее руководитель организации стал фигурантом 16 уголовных дел
Фото: nsktv.ru

В городе Зея следователи возбудили сразу 16 уголовных дел в отношении руководителя одной из организаций. Причиной стали массовые жалобы граждан на мошенничество с туристическими путевками.

Так, в полицию Зеи поступили заявления от граждан по поводу того, что они оплатили в организации туристические путевки, однако их так и не получили. Были проведены проверки, и по их результатам правоохранители возбудили 16 уголовных дел по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В дальнейшем дела будут соединены в одно производство.

Общий ущерб, причиненный гражданам, составил около полутора миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Просмотров всего: 748

#Зея #происшествия

распечатать


Происшествия

Благовещенца осудили за удар ногой женщины-полицейского
Происшествия

Пламя охватило строение в районе Спичфабрики в Благовещенске (видео)

Происшествия 1

В микрорайоне Благовещенска сняли на видео пал
Происшествия 2

Благовещенец лишился около 90 тысяч рублей, доверившись водителю
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь