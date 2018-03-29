В ОКЦ покажут необычный спектакль про Малыша и Карлсона

Приключения Малыша и Карлсона легли в основу музыкального спектакля театра песни «ОКЦент» Общественно-культурного центра. Сказку «Карр-лсон приглашает друзей» покажут в предстоящие выходные. Сейчас весь состав театра песни, а это почти 70 человек, репетирует по несколько часов в день.

На сцену выйдут даже самые маленькие артисты, некоторым всего по 5 лет, но они уже старательно танцуют и поют. Все артисты спектакля – участники «ОКЦента», и только в роли Малыша актер театральной студии «Дебют» Юра Конфедератов. А вот Карлсона играет актер-любитель Андрей Наумов. Это не первая его совместная работа с театром «ОКЦент». Зрители видели его в спектакле «Ледяное сердце».

Всего за этот учебный год коллектив готовит уже третий проект, а впереди, в конце мая, еще большой отчетный концерт. Сказка «Карр-лсон» – это оригинальный музыкальный материал и сценарий, написанный режиссером постановки. Всех секретов заранее раскрывать не стали, но некоторые сюжетные линии узнать удалось.

«У нас главная героиня – Ворона, которая сочиняет свою историю. И в её истории появляются неожиданные герои. Она знакомится в ними: сначала она против того, чтобы они присутствовали, но в ходе мероприятия они, конечно же, подружатся и перевоспитают Фрекен Бок и жуликов. Дружба творит чудеса», – рассказала главный режиссер Общественно-культурного центра София Кечемайхина.