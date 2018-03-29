Более 3 000 жалоб от амурчан поступило в жилинспекцию с начала отопительного сезона

Фото: postroy-sam.com

В государственной жилищной инспекции Амурской области подвели первые итоги прохождения отопительного периода. За нынешний сезон жалоб поступило на треть больше, чем за прошлый аналогичный период.

Всего с начала отопительного периода в инспекцию поступило и рассмотрено 3 107 обращений от амурчан и организаций. Это на треть больше, чем за прошлый аналогичный период.

1 300 обращений были по поводу оплаты жилищно-коммунальных услуг. В частности, в Белогорске управляющая компания незаконно в одностороннем порядке увеличила тарифы на содержание 115 многоквартирных домов. По требованию жилинспекции были выполнены перерасчеты на сумму более 15 миллионов рублей. А жителям поселка Новобурейский сделали перерасчет в сумме свыше полутора миллионов рублей за завышенные платежи по отоплению.

«Сегодня часто важна оперативная реакция на события, в том числе на обеспечение тепла в наших квартирах. Инспекцией успешно отработано 167 обращений граждан в Instagram к губернатору области, часть из них оставлена на контроле до полного устранения нарушений и причин к ним приведших. Впервые в этом сезоне также заработал телефон горячей линии инспекции, на который поступило 169 обращений, 81 из которых по ненормативной температуре в квартирах. Все они оперативно отрабатывались в так называемом ручном режиме с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, главами территорий до получения положительного результата», – рассказала начальник государственной жилищной инспекции Амурской области Светлана Федорченко.

По результатам проверок выдано 181 предписание. Почти все – 92 % – были исполнены. Составлено протоколов на общую сумму 659,5 тысячи рублей, из них взыскано 577,8 тысячи рублей.