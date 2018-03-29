В Белогорске борются с несанкционированными свалками

В Белогорске с наступлением тепла усилили борьбу с несанкционированными свалками. По поручению главы города Станислава Мелюкова, в комплексном обследовании территории города участвуют представители управления ЖКХ, муниципального контроля и предприятия по уборке дорог и благоустройству города.

В управлении ЖКХ отмечают, что незаконные свалки систематически появляются в одних и тех же местах. По мере возможности их убирают службы по благоустройству. Только за два прошедших года за пределы городского округа вывезли более 2 000 кубометров отходов.

«Ревизию начали с одного из самых проблемных микрорайонов – Сосновки, – рассказывает начальник отдела ЖКХ и благоустройства управления ЖКХ Наталья Башкирова. – Обследована пока только половина его площади. Объемы вновь образовавшихся свалок шокируют. По итогам визуального осмотра определено 7 основных территорий микрорайона, где, по предварительной оценке, объем бытового мусора составляет более 860 кубометров. Для его вывоза КамАЗами потребуется выполнить более 100 рейсов. И это только часть Сосновки. В другой ее половине несанкционированных свалок уж точно не меньше».

Специалисты отмечают, что жители бросают мусор вблизи своих домов. К примеру, огромная свалка отходов вновь образовалась в районе домов по улицам Международной, Гаюнова, Западной. Здесь накопилось более 500 кубометров отходов.

«Для сравнения: за весь сезон благоустройства 2017 года с территории всего города убрали такой же объем мусора с несанкционированных свалок. Сегодня мы приступили к ликвидации этой огромной свалки, – рассказала начальник участка по вывозу ТБО Татьяна Стукалина. – В первой половине дня вывезли 32 кубометра. Чтобы устранить свалку полностью, потребуется не один день. Опыт очистки территории в этом месте у нас уже большой. К примеру, в 2016 году силами муниципального предприятия отсюда вывезено 456 кубов отходов. Несмотря на установленную табличку с надписью "Свалка мусора запрещена", горы мусора вновь выросли…»

«Результаты проверки показали, что кагаты у домовладений установлены лишь в единичных случаях, – пояснила главный специалист отдела муниципального контроля управления ЖКХ Людмила Верес. – Поэтому мусор складируют попросту там, где живут. После установки собственников частных домов будет проведена проверка, по итогам которой всем, у кого отсутствуют кагаты, будут выданы предписания с требованием их установить. Если кагаты все-таки установлены не будут, нарушителям грозит административное взыскание».