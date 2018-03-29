В Белогорске распространяют ложное сообщение о розыске ребенка

В четверг, 29 марта, сред белогорцев стали распространять сообщение о пропавшем мальчике. Через мессенджеры рассылалась фотография ребенка и аудиосообщение. В котором не было указано ни имя, ни возраст мальчика, ни контакт родителей. В администрации Белогорска заявили, что это – фейк.

«Очень быстро информация стала распространяться через школьные группы родителей, сотрудников различных учреждений, – рассказала руководитель пресс-службы главы Белогорска Марина Зингер. – Какой-либо точной информации о том, что это за ребенок, какие приметы, когда потерялся, при каких обстоятельствах не было. Лишь 16-секундный довольно эмоциональный призыв женщины. Не задумываясь о том, а соответствует ли это действительности, активная общественность начала просто распространять это через группы знакомым».

В Межрайонном отделе полиции сразу сообщили, что никаких обращений по поводу пропажи несовершеннолетнего не поступало. Очень быстро, выяснилось, что мальчика по фотографии призывали искать не только в Белогорске, но и Омске, городе Тараза (Казахстан), сообщает пресс-служба областного управления МВД.