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сегодня, 17:48 0

Суд разрешил спор УФАС и благовещенского РКЦ о платежных документах

Суд разрешил спор УФАС и благовещенского РКЦ о платежных документах
Фото: pnp.ru

Арбитражный суд Амурской области поддержал позицию регионального УФАС в отношении информации, размещенной благовещенским РКЦ на оборотной стороне платежных документов. Эта информация была признана судом незаконной.

В ноябре 2017 года УФАС России по Амурской области было вынесено решение о том, что информация, размещенная на оборотной стороне платежных документов за август 2017 года, является незаконной. ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр» вынесли предписание о прекращении нарушения законодательства «О рекламе». С таким решением УФАС благовещенский РКЦ не согласился и обратился в Арбитражный суд Амурской области. Заявитель требовал признать решение незаконным и отменить вынесенное предписание.

Суд пришел к выводу, что информация, о которой идет речь, носит рекламный характер. А значит, такая практика нарушает действующее законодательство РФ в сфере рекламы. Арбитражный суд поддержал решение УФАС, сообщается на сайте суда.

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#ЖКХ #закон #суды

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