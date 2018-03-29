Амурское управление Роспотребнадзора рассказало, как выбрать хлеб

Фото: nazhleb.ru

Амурское управление Роспотребнадзора контролирует качество и безопасность кондитерских и хлебобулочных изделий. Сотрудники ведомства перечислили основные требования к этому виду продукции.

За минувший 2017 год Роспотребнадзор проверил 59 хозяйствующих субъектов, в том числе 6 продавцов хлебобулочной продукции, 10 производителей и 43 продавца кондитерских изделий. В рамках надзорных мероприятий проведены 700 лабораторных исследований хлебобулочных изделий на санитарно-химические, физико-химические, микробиологические и другие показатели, а также на содержание ГМО.

По результатам лабораторного контроля выявлено 2 пробы хлебобулочных и 3 пробы кондитерских изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам по физико-химическим показателям. По микробиологическим показателям выявлено несоответствие в 3 пробах хлебобулочных изделий и в 15 пробах кондитерских изделий. По остальным показателям отклонений от гигиенических нормативов не было.

По результатам проверок из оборота пришлось изъять 6 партий хлебобулочных изделий и 129 партий кондитерских изделий. Общий вес изъятого составил более 280 килограммов. Производителям выданы предписания о приостановке реализации продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам, а также о разработке программ мероприятий по предотвращению вреда.

Роспотребнадзор рекомендует покупать хлеб и кондитерские изделия только там, где есть условия для хранения и реализации такой продукции. Предпочтение лучше отдавать продукции местных производителей – она поступает на прилавки свежей. При выборе следует внимательно изучать маркировку. Она должна содержать данные о производителе, дату изготовления, сроки годности и условия хранения продукта.

Покупая кондитерские изделия, нужно обратить внимание на их состав и целостность упаковки. Перекладывание кондитерских изделий с кремом из тары поставщика, а также реализация в неупакованном виде по методу самообслуживания, прием в организацию торговли тортов, не упакованных поштучно в потребительскую тару, не допускаются.

На поверхности и внутри кондитерских изделий не должно быть посторонних ингредиентов, форма должна быть правильной, без следов залома. Слипшийся или растаявший продукт, ломанный или потерявший форму свидетельствует о несоблюдении условий хранения и транспортирования.

Форма хлеба должна быть правильной – без вмятин, трещин, боковых наплывов. Хорошо пропеченный хлеб эластичен, равномерно пористый. При его сжатии буханка должна приобрести первоначальный вид. Неестественно липкий и тянущийся мякиш может свидетельствовать о заражении продукта грибком или картофельной палочкой. Наличие плесени на корке хлеба является признаком развивающихся процессов порчи продукта.

Особое внимание должно уделяться условиям хранения хлебобулочных и кондитерских изделий. Дата производства, сроки годности и условия хранения кондитерских изделий указываются на упаковке. Хлебобулочные изделия из пшеничной муки сохраняют свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб остается свежим на протяжении 36 часов с момента выпекания. Хлебобулочные изделия весом меньше 200 граммов хранятся до 16 часов.