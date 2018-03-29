Благовещенка пожаловалась на ледяную воду из горячего крана

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Мария. Девушка рассказала, что недавно купила квартиру и столкнулась с большой проблемой. Оказалось, что в доме нет нормального горячего водоснабжения.

Квартира, которую купила Мария, находится в трехэтажном доме гостиничного типа по адресу: улица Заводская, 31. Туда горожанка вселилась 4 февраля. По словам девушки, оказалось, что большую часть времени из горячего крана в квартире льется ледяная вода. Такая проблема у всех жителей дома.

Мария пояснила, что прежние владельцы жилья не поставили ее об этом в известность.

«Я несколько раз обращалась в управляющую компанию, звонила, сантехники приходили, смотрели, спрашивала у соседей. Оказывается, эта проблема существует давно, и никто никуда не обращался. Меня это не устраивает, что я плачу за это все, а в итоге ледяная вода бежит», – отмечает благовещенка.

По ее наблюдениям, 5-15 минут из крана идет горячая вода, потом час-полтора – ледяная. Девушка выяснила, что проблема связана с водонагревателем, обеспечивающим горячим водоснабжением весь дом. Он не работает должным образом.

«Якобы нужно менять полностью всю отопительную систему. Это стоит очень много денег, управляющая компания за это браться не будет. Ей проще отказаться от этого дома», – утверждает Мария.

В управляющей компании ИА «Амур.инфо» сообщили, что будут разбираться в ситуации.