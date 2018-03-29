Амурчане будут писать «Тотальный диктант» фирменными ручками Почты России

Почта России доставляет фирменные ручки для проекта «Тотальный диктант – 2018», который состоится 14 апреля. 225 тысяч ручек отправили в города страны, чтобы участники написали ими диктант, а члены экспертной комиссии – проверили работы. В том числе ручки привезут в Приамурье.

Канцелярские принадлежности от Почты России привезут в 424 населённых пункта страны. Для обеспечения логистики проекта задействованы все виды транспортных средств. Посылки будут ехать автомобилями, почтовым поездом, лететь самолетами и даже поплывут на пароме на остров Сахалин. В доставке участвуют порядка 200 объектов почтовой связи: 95 магистральных сортировочных узлов и 82 региональных почтамта.

Самый длинный по протяженности путь из Москвы до Магадана составит более 10 000 километров.

«Возможности Почты России на современном этапе позволяют пересылать письма и посылки россиян в кратчайшие сроки в любую точку нашей огромной страны. Мы являемся постоянным логистическим партнером самых разных проектов – от международных деловых форумов до крупнейших передвижных выставок живописи. Уверен, наше сотрудничество с "Тотальным диктантом" также будет успешным и продолжится в будущем», – отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

В прошлом году проект «Тотальный диктант» собрал более 200 тысяч русскоговорящих людей со всего мира. В 2018 году организаторы ожидают, что участие в нем примут не менее 250 тысяч человек.

«В этом году впервые все участники "Тотального диктанта" напишут текст одинаковыми ручками. Отправка началась 19 марта, и уже через два дня наши организаторы в Волгоградской, Ивановской и Нижегородской областях получили первые посылки», – прокомментировала руководитель проекта Ольга Ребковец.