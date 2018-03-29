Фонд поддержки детей привлек в Приамурье более 170 миллионов рублей

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Сотрудничество с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, привлекло в Амурскую область более 170 миллионов рублей. На эти средства в регионе проводят работу, направленную на благо детей.

Деятельность Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направлена на профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства детей, социальную поддержку семей с детьми-инвалидами, а также на социальную реабилитацию детей, находящихся в конфликте с законом. Благодаря этой работе в Приамурье организуют летний отдых для детей, проводят конкурсы, оснащают современным оборудованием учреждения и организации, работающие с детьми.

С сентября 2010 года в Амурской области работает телефон доверия. Бесплатная анонимная служба экстренной психологической помощи создана по инициативе Фонда. За 7 лет работы телефона доверия специалисты приняли более 30 тысяч обращений. Ни один звонок не остался без внимания.

Значимым событием в стране стал всероссийский конкурс «Семья года». С 2016 года его организует и проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В нем участвуют многодетные и приемные, молодые и «золотые» семьи из всех регионов страны. Победителями всероссийского конкурса «Семья года» не раз становились и представители Амурской области. В список победителей конкурса «Семья года. Россия–2016» в номинации «Многодетная семья» вошла семья Светличных. А по итогам конкурса в 2017 году семья Плотниковых из села Константиновка вошла в число победителей в номинации «Сельская семья».

Большое внимание Фонд и его единомышленники уделяют развитию волонтерства и добровольчества. С 2015 года Амурская область участвует в реализации Всероссийской акции «Добровольцы – детям». За это время в регион привлекли почти 2 миллиона рублей благотворительных средств. Общее число участников акции – почти 65 тысяч человек.

За время работы с Фондом в Приамурье реализовали семь комплексных программ и шесть проектов организаций. А в 2018 и 2019 годах в регионе реализуют еще два региональных комплекса мер, сообщает министерство социальной защиты населения Амурской области.