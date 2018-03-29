Автобусное сообщение между Белогорском и Возжаевкой может прекратиться

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Количество рейсов автобусного маршрута № 109, который возит пассажиров между Белогорском и Возжаевкой, сокращается. Причина – спад пассажиропотока. В феврале 2018 года услугами этого направления воспользовались на 600 человек меньше, чем в январе. Сокращение происходит из-за нелегалов.

Перевозчик, обслуживающий маршрут № 109 сообщил, что планирует сократить количество рейсов с апреля 2018 года. Он заявил, что готов продолжить перевозки по прежнему утвержденному расписанию при условии сохранения пассажиропотока. А для этого жителям необходимо прекратить пользоваться нелегальными перевозками и ездить только с официальными перевозчиками, сообщает администрация Белогорского района.

В районном отделе транспорта, связи и местной промышленности пояснили, что нелегальные перевозчики делают убыточными межмуниципальные автобусные маршруты, транспорт ходит полупустой. Селяне продолжают пользоваться услугами нелегалов, ставя под угрозу существование маршрутов и свою жизнь, и здоровье.

Нелегалы не платят налогов, не проходят предрейсовые технические и медицинские осмотры, поэтому уличить их в недобросовестности перевозок не представляется возможным. Они не несут расходов на оформление регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Их незаконная деятельность наносит серьезный ущерб легальному перевозчику, который на законных основаниях получил право возить пассажиров.