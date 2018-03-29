Четыре благовещенские организации выиграли гранты в сфере молодежной политики

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В Благовещенске определили победителей конкурса муниципального гранта в сфере молодежной политики. На воплощение своих проектов получат средства четыре организации.

Всего на конкурс представили 12 социально значимых проектов. Они направлены на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, в занятие творческой деятельностью и формирование российской идентичности, единства российской нации.

Как сообщает администрация областного центра, комиссия определила четыре организации, которые получат деньги на социально значимые проекты в сфере молодежной политики.

По 100 000 рублей достанется федерации парусного спорта и конноспортивному клубу «Аллюр». На эти деньги федерация парусного спорта организует первый городской фестиваль водных видов спорта и безопасности на воде. Он называется «Путь ветра». «Аллюр» проведет мероприятие «Галопом к победе».

Размер гранта, полученного Благовещенской городской общественной организацией по декоративно-прикладному творчеству «Аллея мастеров», составил 32 300 рублей. Деньги пойдут на организацию «Школы обыкновенного чуда». 30 000 рублей будут потрачены на открытие фотовыставки под названием «Мы дети одной страны». Ее устроит Амурское региональное отделение молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды».