В Приамурье разыскивают украинца из Саратовской области

В Амурской области разыскивается молодой человек – уроженец Украины. Евгения Дарзиманова ищут за самовольное оставление места службы. Поисками занимаются следователи военно-следственного управления по Восточному военному округу Военного следственного отдела по Белогорскому гарнизону.

Сообщается, что Дарзиманов Евгений Радикович 1998 года рождения является уроженцем Сумской области Украины, но проживает в Саратовской области. Есть сведения, что скрывается он в Амурской области.

Его разыскивают за совершение преступления по части 4 статьи 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы». В отношении молодого человека избрана мера пресечения – подписка о не выезде.