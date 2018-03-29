До 12 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 30 марта

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В Амурской области установится переменная облачность, местами пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер выберет западное, северо-западное направление и разгонится до 2-7 метров в секунду, ночью местами его порывы достигнут 10-15 метров в секунду, днем – 12-17 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 1…6, местами – минус 11…16. Днем термометры покажут плюс 7…12, местами – от минус 2 до плюс 3. В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит от минус 1 до плюс 1, днём будет 10…12 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL