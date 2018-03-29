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сегодня, 15:11 2

Благовещенец лишился около 90 тысяч рублей, доверившись водителю

Благовещенец лишился около 90 тысяч рублей, доверившись водителю
Фото: smartnews.ru

В Благовещенске полицейские расследуют уголовное дело в отношении жителя областного центра. Благовещенца подозревают в хищении чужой банковской карты, а также порядка 90 тысяч рублей, снятых с нее. Горожанин лишил денег мужчину, у которого работал водителем.

По предварительной информации, горожанин был водителем у мужчины, и тот доверял работнику свою банковскую карту для заправки автомобиля. Находясь дома у работодателя, благовещенец воспользовался моментом и похитил карту, с которой впоследствии снял около 90 тысяч рублей. Похищенные средства злоумышленник потратил на развлечения. Потерпевший обратился в полицию спустя сутки после случившегося.

Подозреваемый в хищении – 28-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, ранее он уже был судим за хищение чужого имущества.

Сейчас горожанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Нельзя приучить волка он все-равно остаётся волчарой.

  • Задерищенский

    Задерищенский
    1 час назад

    Сколько волка ни корми... А у слона всё равно - толще!

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