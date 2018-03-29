Неподалеку от Благовещенска дачники обнаружили незаконную свалку фекалий

В районе 11 километра Новотроицкого шоссе неизвестные машины вываливают кучи серой массы, в которой по запаху можно определить фекалии. Неподалеку от этого места протекает речка Чигиринка. Резко пахнущие отходы местные дачники заметили несколько дней назад.

«Мы поехали на дачу и увидели неподалеку от трассы две грузовые машины, – рассказал житель Благовещенска Геннадий. – Они подняли кузова и вываливали на землю вот эти отходы».

Кучи лежат на поле неподалеку от трассы, некоторые из них частично покрыты снегом. Видно, что это появилось не из двух машин – вероятно, фекалии на этом участке сваливали довольно продолжительное время. Но Геннадий Михайлович рассказал, что осенью ничего не было.

«Воздух испорчен, рядом речка протекает, – жалуется дачник. – Зачем так отравлять нас и природу?». Местность, где появились остро пахнущие горы, слегка заболоченная, здесь нет распаханных полей.

В природоохранной прокуратуре корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказали, что о подобных нарушениях им раньше не сообщали. «Чтобы оценить проблемы, нужно проводить проверку. Возможно, это помет из каких-нибудь птичников, коровников. Если это жидкие бытовые отходы, то это четвертый класс опасности. Их складирование и утилизация должны проводиться в строгом соответствии с законодательством, на специальном полигоне», – пояснили в прокуратуре.