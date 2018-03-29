В амурском правительстве готовы выслушать жалобы на самогонщиков

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Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области принимает от населения жалобы на нарушения розничной продажи алкоголя. Проинформировать о нарушениях можно по нескольким каналам связи.

Информацию о нарушениях в сфере оборота крепких напитков в министерстве принимают, чтобы провести анализ ситуации на рынке алкогольной продукции. В ведомство можно пожаловаться на различные нарушения розничной продажи алкоголя: нелегальную реализацию водки, спирта с дворовых территорий, самогоноварение, реализацию алкоголя в торговых точках, где отсутствует лицензия и так далее.

Сообщить факты можно в комментариях официального аккаунта министерства в Инстаграме: @minvestamur, или прислать личное сообщение. Оставить информацию также предлагают по телефону горячей линии министерства: 8-914-538-39-80.