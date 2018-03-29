Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:02 1

В амурском правительстве готовы выслушать жалобы на самогонщиков

В амурском правительстве готовы выслушать жалобы на самогонщиков
Фото: tonnasamogona.ru

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области принимает от населения жалобы на нарушения розничной продажи алкоголя. Проинформировать о нарушениях можно по нескольким каналам связи.

Информацию о нарушениях в сфере оборота крепких напитков в министерстве принимают, чтобы провести анализ ситуации на рынке алкогольной продукции. В ведомство можно пожаловаться на различные нарушения розничной продажи алкоголя: нелегальную реализацию водки, спирта с дворовых территорий, самогоноварение, реализацию алкоголя в торговых точках, где отсутствует лицензия и так далее.

Сообщить факты можно в комментариях официального аккаунта министерства в Инстаграме: @minvestamur, или прислать личное сообщение. Оставить информацию также предлагают по телефону горячей линии министерства: 8-914-538-39-80.

Просмотров всего: 46

#жизнь #областная власть #торговля

распечатать


Общество

В торговом порту Благовещенска обнаружили карантинную тутовую щитовку
Экономика

Историческое событие: из Приамурья в Китай отправлена первая официальная партия пшеницы
Общество 1

Роспотребнадзор нашел нарушения в работе благовещенской котельной
Общество 7

В 2017 году приставы простили россиянам больше 2 триллионов долгов
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • лидон

    лидон
    8 минут назад

    В Амурском Правительстве заняться больше то нечем.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь