Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:34 0

Во Владивостоке задержан амурчанин, подозреваемый в нападении на женщину

Во Владивостоке задержан амурчанин, подозреваемый в нападении на женщину
Фото: mytischiriamo.ru

Во Владивостоке полицейские задержали мужчину, приехавшего из Амурской области. Его подозревают в попытке ограбления жительницы столицы Приморья.

Установлено, что в вечернее время в подъезде дома по улице Амурской во Владивостоке мужчина попытался открыто похитить сумку у горожанки. Женщина оказала сопротивление, но в ходе борьбы упала с лестницы, получив телесные повреждения. Нападавший скрылся. Позже полицейские задержали 27-летнего ранее судимого гражданина, приехавшего из Амурской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Просмотров всего: 148

#Дальний Восток #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Неподалеку от Благовещенска дачники обнаружили незаконную свалку фекалий
Происшествия

Ночное отключение электричества в Приамурье стало самым масштабным за 11 лет
Происшествия 1

Благовещенские автомобилисты устроили парковку на газоне
Происшествия 5

Двое жителей Завитинска совершили 25 преступлений
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь