Во Владивостоке задержан амурчанин, подозреваемый в нападении на женщину

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Во Владивостоке полицейские задержали мужчину, приехавшего из Амурской области. Его подозревают в попытке ограбления жительницы столицы Приморья.

Установлено, что в вечернее время в подъезде дома по улице Амурской во Владивостоке мужчина попытался открыто похитить сумку у горожанки. Женщина оказала сопротивление, но в ходе борьбы упала с лестницы, получив телесные повреждения. Нападавший скрылся. Позже полицейские задержали 27-летнего ранее судимого гражданина, приехавшего из Амурской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.