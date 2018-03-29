В Приамурье циклон вмешался в работу аграриев

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В Амурской области аграрии были вынуждены приостановить сельскохозяйственные работы. Это связано с циклоном, который накрыл осадками почти все сельхозрайоны Приамурья.

Хозяйства области, которые приступили к весенне-полевым работам и непосредственно к посевной сделали вынужденный перерыв. Из-за выпавших осадков с 28 марта выход на поля пришлось временно приостановить. В среду практически не проводились работы по боронованию, чтобы удержать в почве незначительные запасы влаги. Коррективы пришлось вносить и в график стартовавшей посевной.

«Пришедший в Амурскую область циклон накрыл осадками практически все сельхозрайоны. Полевые работы временно приостановлены. И сегодня отмечается некоторое похолодание в ряде районов области: до минус 12. Традиционно у нас в конце марта-начале апреля ночью минусовые температуры, а днем плюсовые. В таких условиях наши аграрии начинают работы в основном во второй половине дня, когда почва оттаивает, согревается, и создаются нормальные условия для проведения весенне-полевых работ. Циклон ушел, погода установилась, и аграрии возобновят работу в четверг после обеда», – рассказали в минсельхозе Амурской области.

В целом по области к посевной ячменя присоединились многие хозяйства южной зоны: Ивановского, Константиновского, Михайловского и Тамбовского районов. Подключаются также аграрии Белогорского района. В минсельхозе предполагают, что в ближайшее время к севу ранних зерновых культур присоединятся другие хозяйства центральной зоны Приамурья.

На сегодняшний день на территории области влага закрыта на площади 23 тысячи гектаров, что больше прошлогоднего показателя: в 2017 году на эту дату было всего 8 тысяч гектаров. Ячменем засеяно почти 1 100 гектаров из запланированных 33 тысяч гектаров. Большая часть засеянных площадей находится в Ивановском районе.