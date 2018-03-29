Ночное отключение электричества в Приамурье стало самым масштабным за 11 лет

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Как сообщили в ДРСК, практически на всей территории региона на данный момент удалось восстановить электроснабжение.

Тем временем жители села Крестовоздвиженка Константиновского района пожаловались, что без света живут уже больше суток. Электричество дали не во все дома, из-за этого многие сидят без тепла и воды, так как и отопление, и водоснабжение зависят от электричества.

«Отключили в ночь на 28 марта электроснабжение, и до сих пор света нет. После отключения в первую очередь ремонтные работы начались на электрокотельной, от нее полсела отапливается. Плюс сделали сразу улицу, где живет наша глава. Там везде свет появился. Остальные без света сидят, а это больше десятка домов. Вот у меня простая печка, я ее могу растопить. А те, у кого электропечи, они без тепла. Воду мы тоже не можем накачать, потому что электронасосы у нас, хозяйство напоить не можем, ездим воду собираем по селу. Свечи в магазинах закончились, все раскупили. И непонятно, когда свет дадут», – высказалась жительница села Елена.

В ДРСК пояснили, что в работу введены все линии 6-110 кВ. Остались единичные заявки по линиям электропередачи 0,4 кВ в Тамбовском, Белогорском, Бурейском, Ивановском и Константиновском районах. «Работы по этим линиям электропередачи продолжаются, ни про кого никто не забыл. Электричество будет восстановлено. Это только кажется, что устранить аварию можно легко и быстро. На самом деле это долгий процесс. Там много нюансов. Кроме того, у нас ограниченное число бригад, специализирующихся на данных видах работ, а вызовов очень много», – сказали в пресс-службе ДРСК.

Другие жители Крестовоздвиженки рассказали, что энергетики во время плановой обрезки деревьев, спилили не все, и в одном из домов на линии электропередачи упал тополь.

«Тополь не упал, его сами жители спилили. Он находится у них во дворе. Он очень высокий, и когда наши работники проводили обрезку деревьев, то вышка не позволила им работать с такой высотой, для этого нужна спецтехника. Но жители решили не ждать помощи и в итоге спилили дерево и оборвали провод. Поэтому остались без света. Мы, конечно, восстановим все, но вина в этой ситуации не энергетиков», – добавили в ДРСК.