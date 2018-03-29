В Благовещенске 9 апреля стартует акция «Чистый город»

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В понедельник, 9 апреля, в Благовещенске стартует традиционная акция «Чистый город», Городская администрация издала постановление, согласно которому все объекты потребительского рынка областного центра должны провести субботники и ряд других мероприятий.

Руководителям объектов необходимо очистить прилегающую территорию в границах 15 метров от листвы, мусора, включая гостевую стоянку. Нужно покрасить урны а, если их нет, установить их. Если поблизости имеются бордюры и деревья, их следует побелить. Устаревшие и испорченные баннеры нужно убрать, а вывески, фасады и ограждения – привести в надлежащий вид.

Мусор, собранный в рамках акции «Чистый город», принимается на полигоне твердых бытовых отходов, который располагается на 10 километре Новотроицкого шоссе. Приемка идет ежедневно с 7:00 до 19:00.

Акция «Чистый город» продлится до 30 апреля, сообщает пресс-служба городской администрации.