В торговом порту Благовещенска обнаружили карантинную тутовую щитовку

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26 марта специалисты управления Россельхознадзора по Амурской области проводили фитосанитарный контроль на складах торгового порта Благовещенска. Они выявили карантинного вредителя – тутовую щитовку.

Вредитель был обнаружен при досмотре крупной партии киви, в количестве 0,807 тонны. Проведенная экспертиза показала, что тутовая щитовка находится в жизнеспособном состоянии.

Тутовая щитовка относится к вредителям плодовых, декоративных и лесных культур. На территории России не встречается.

Как сообщает пресс-служба амурского управления Россельхознадзора, при этом импорт свежих плодов не представляет серьезной опасности распространения щитовок, поскольку живут они мало и ограничены в способности к передвижению. К тому же с октября по апрель карантинные вредные организмы находятся в состоянии покоя. Продукция была выпущена в свободное обращение.