Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:03 0

В торговом порту Благовещенска обнаружили карантинную тутовую щитовку

В торговом порту Благовещенска обнаружили карантинную тутовую щитовку
Фото: nmvl.ru

26 марта специалисты управления Россельхознадзора по Амурской области проводили фитосанитарный контроль на складах торгового порта Благовещенска. Они выявили карантинного вредителя – тутовую щитовку.

Вредитель был обнаружен при досмотре крупной партии киви, в количестве 0,807 тонны. Проведенная экспертиза показала, что тутовая щитовка находится в жизнеспособном состоянии.

Тутовая щитовка относится к вредителям плодовых, декоративных и лесных культур. На территории России не встречается.

Как сообщает пресс-служба амурского управления Россельхознадзора, при этом импорт свежих плодов не представляет серьезной опасности распространения щитовок, поскольку живут они мало и ограничены в способности к передвижению. К тому же с октября по апрель карантинные вредные организмы находятся в состоянии покоя. Продукция была выпущена в свободное обращение.

Просмотров всего: 390

#торговля

распечатать


Общество 1

В амурском правительстве готовы выслушать жалобы на самогонщиков
Экономика

Историческое событие: из Приамурья в Китай отправлена первая официальная партия пшеницы
Происшествия 22

В благовещенских торговых центрах уверены в своих системах пожарной безопасности
Экономика 13

На Дальнем Востоке России откроют торговый дом товаров из КНДР
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь