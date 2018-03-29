Историческое событие: из Приамурья в Китай отправлена первая официальная партия пшеницы

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Из Амурской области в Поднебесную отправилась первая официальная партия пшеницы. На предприятии, которое продало зерно в Китай, называют это историческим событием. В областном правительстве говорят, что реализация зерна в Китай – это возможность не только расширить рынок экспорта, но и в прямом смысле спасти амурскую землю.

Через русско-китайскую границу в Китай первую партию пшеницы около 100 тонн отправила компания «Амурогрокомплекс», которая входит в официальный список экспортеров зерна.

«Это историческое событие и, безусловно, очень важное для сельхозтоваропроизводителей Амурской области в целом. Начало положено. Традиционно рынок сбыта зерновых, выращенных в Амурской области, в данном случае пшеницы, очень ограничен. Низкие цены на рынке зачастую препятствуют выгодной реализации. Поэтому открытие китайского рынка должно оказать существенное подспорье. Для нас это была первая пробная партия. Все прошло успешно: китайские партнеры выразили готовность и дальше покупать пшеницу предприятия. Поставки будут регулярные. Но сейчас навигация заканчивается, и в мае, когда начнется летняя навигация, будем пшеницу поставлять в Китай», – рассказал Михаил Фаворов, начальник отдела продаж ООО «Амурагрокомплекс».

В какой именно части Китая амурская пшеница попадет на стол потребителя в виде той же лапши, неизвестно. Но, чтобы амурское зерно отправилось покорять ближайшую заграницу, была проведена большая работа.

«Благодаря усилиям правительства Амурской области, а также Минсельхоза РФ, 1 ноября 2017 года Амурская область вошла в реестр экспортеров. Потом шла работа по внесению и согласованию китайской стороной наших сельхозтоваропроизводителей и переработчиков в реестр экспортеров пшеницы в Китай. И с ноября китайская сторона делала согласование до начала марта. И в первой декаде марта только согласовали нам. И во вторник "Амургарокомплекс" отправил первые 100 тонн продовольственной пшеницы в Китай», – рассказали в минсельхозе Амурской области.

В ведомстве подтверждают, что фактически в Приамурье свершилось историческое событие, начиная с постсоветских времен. За последние почти 30 лет ни одна тонна амурской пшеницы не была продана в Китай легально. Однако есть сведения, что изделия из амурской муки в Поднебесной все-таки ели – зерно уходило к соседям нелегально через порты Приморья. И вот теперь начались первые официальные поставки за последние почти 30 лет.

«Это действительно очень важное событие: мы 4 года добивались разрешения с китайской стороны: и губернатор, и правительство, и я участвовали в работе комиссии. Конечно, с точки зрения экономики, желательно перерабатывать зерно на месте, потому что добавленная стоимость получается только от получения конечного продукта. Но везти нашу муку и комбикорм в центр России нерентабельно, потому что в связи с погодными условиями и земельными ресурсами мы не можем давать высокую урожайность. А у Китая принципиальная позиция не покупать продукты – ту же муку и комбикорм они не возьмут, они все перерабатывают сами. И в этом году началось строительство завода в Хэйхэ по переработке муки производительностью 175 тысяч тонн. Конечно, это для нас спасение, что мы можем решить вопрос поставки нашего зерна именно на этот завод», – рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Владислав Бакуменко.

По словам зампреда, начало поставок пшеницы в Китай – это не только расширение возможностей реализации зерна для аграриев. Это в прямом смысле возможность спасти амурскую землю.

«Почему еще мы добивались – мы добивались, чтобы спасти землю и не пойти по пути того же Китая, где сильно испортили землю, и сою не сеют. Они вложили 4,5 миллиарда юаней в Бразилию и оттуда в прошлом году уже ввезли 100 миллионов тонн зерна сои. Потому что соя – это самое вредное для земли растение, которое только есть на свете. Потому что из-за обработки гербицидами данного растения, чтобы не росли сорняки – во-первых, земля насыщается тяжелыми металлами, а во-вторых, заболевания. И потом землю много лет надо лечить после сои. У нас уже дошло до того, что до 80 % посевов сои и 20 % зерновых.

Поэтому нам надо добиться, чтобы сеять 50 % сои и 50 % зерновых хотя бы, тогда мы спасем землю и будущее для нашей области. За один год мы, конечно, не переделаем, потому что надо постепенно увеличивать, но, я думаю, в течение трех-четырех лет мы этого добьется. И мы даже если потеряем в цене, продавая пшеницу в Китай, то мы выиграем тем, что будет севооборот. Для нас сегодня это однозначно выход по спасению нашей земли и плодородия нашей почвы», – пояснил Владислав Бакуменко.

Пока в списке экспортеров пшеницы в Китай только 6 амурских компаний. И в четырех из них контактным лицом указан человек, который говорил, что они являются перекупщиками зерна. Ранее заинтересованности в продажах у них не было из-за отсутствия выгоды.

«Знаем, что первая партия зерна уже отправлена. Посмотрим, как заинтересуются на китайской стороне, потому что пшеница ведь бывает разного качества. Мы пристально наблюдаем за происходящим на китайской стороне, и как только у меня будет понимание, что есть спрос, мы тоже будем заниматься. Но не раньше начала летней навигации», – рассказал представитель благовещенской компании, включенной в реестр экспортеров пшеницы.

Но официальный старт продаж зерна в Китай не означает, что за реку потоком хлынет вся амурская пшеница. В том же «Амурагрокомплексе» говорят, что в КНР готовы принимать не всю пшеницу, а только ту, что по российскому ГОСТу соответствует третьему продовольственному классу. Но те хозяйства, которые смогут добиться этих показателей, откроют для себя новые рынки сбыта.

Кстати, уехавшие на соседний берег машины с пшеницей до сих пор не могут вернуться на российскую сторону. Из-за приближения даты остановки навигации на китайской стороне стараются в первую очередь пропускать свои грузы. В минсельхозе надеются, что ситуация разрешится в ближайшее время.