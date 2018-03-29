Роспотребнадзор нашел нарушения в работе благовещенской котельной

Специалисты исследовали атмосферный воздух на территории жилой застройки. По результатам исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. Однако выявлены другие нарушения санитарного законодательства. Например, не проводились лабораторные исследования воздуха в зоне влияния выбросов, не разработан проект санитарно-защитной зоны.

На юридическое лицо ООО «Тепловая компания» был составлен протокол об административном правонарушении. В дальнейшем этому предприятию должно быть вручено представление «по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения», говорится в ответе амурского управления Роспотребнадзора.