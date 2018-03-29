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Роспотребнадзор нашел нарушения в работе благовещенской котельной

Роспотребнадзор нашел нарушения в работе благовещенской котельной

Управление Роспотребнадзора по Амурской области прокомментировало ситуацию, сложившуюся в районе Тайваня в Благовещенске. Местным жителям мешает котельная, распространяющая сажу. Ведомство выявило в работе этой котельной нарушения.

Специалисты исследовали атмосферный воздух на территории жилой застройки. По результатам исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. Однако выявлены другие нарушения санитарного законодательства. Например, не проводились лабораторные исследования воздуха в зоне влияния выбросов, не разработан проект санитарно-защитной зоны.

На юридическое лицо ООО «Тепловая компания» был составлен протокол об административном правонарушении. В дальнейшем этому предприятию должно быть вручено представление «по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения», говорится в ответе амурского управления Роспотребнадзора.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Кот Бегемот

    Кот Бегемот
    1 час назад

    Фраза убила: " ....не разработан проект санитарно-защитной зоны". А где Вы раньше были, дорогие? Котельная и дома жилые вокруг - это недвижимостью Им что теперь, котельную вместе с фундаментом перенести на 500 метров дальше от жилых домов? Уже сделать ничего нельзя, по крайней мере увеличить эту зону точно.

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