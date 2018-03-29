Благовещенские автомобилисты устроили парковку на газоне

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска. Он сообщил об автомобилях, припаркованных прямо на газоне.

«Постоянная массовая парковка автомобилей на газоне возле домов № 26 и 28 по улице Первомайской», – написал горожанин. На присланных в редакцию снимках видно, что газон в районе пересечения улиц Первомайской и Ленина забит автомобилями. Водители оставляют машины на газоне – между проезжей частью и тротуаром.