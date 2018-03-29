В торговом центре Благовещенска закрыли одно из помещений детского комплекса

Фото: remont-grandnn.ru

Благовещенцев обеспокоила информация о том, что в одном из торговых центров закрыли на ремонт помещение. Горожанам накануне отменили заказ на празднование дня рождения в детском комплексе центра. Они решили, что это может быть связано с трагическими событиями в Кемерове.

«Мы заранее зарезервировали игровую комнату для проведения дней рождения на 7 апреля. И вот вчера нам позвонили, извинились и сказали, что по техническим причинам они эту комнату закрывают. Почему – нам ничего не объяснили. Есть подозрение, что это может быть связано с событиями в Кемерове: может, у них там аварийный выход один или еще что-то. Не просто же так они закрываются. Теперь вот думаем о другом центре – там говорили, что безопасность у них 100 %», – рассказал благовещенец Владимир.

В самом торговом центре пояснили, что ремонт был запланирован давно, но его должны были проводить в мае текущего года. И то, что сроки пришлось переносить вскоре после того, как в кемеровском торговом центре произошел страшный пожар, – простое совпадение.

«У нас плановый ремонт в помещении, где проводятся дни рождения. Мы приносим свои извинения посетителям, но мы по техническим причинам вынуждены закрыться на неопределенное время – это может быть в течение двух-трех недель. Ремонт будет только в отдельной комнате для празднования дней рождения, все остальное у нас работает в обычном режиме: и наши аттракционы, и детское рисовальное кафе.

Ремонт не связан ни с пожарной безопасностью, ни с событиями в Кемерове. Ремонт там планировали очень долго, переносили. И так получилось, что подрядчик, который должен был его сделать, освободился именно сейчас, хотя мы думали, что это будет в мае», – объяснили в торговом центре.